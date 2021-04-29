ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Укрзалізниця" до травневих свят додала потяги між Одесою та Харковом

Новость на русском → Київ, Четвер 29 квітня 2021 16:28
"Укрзалізниця" до травневих свят додала потяги між Одесою та Харковом Фото: потяги призначили в Одесу і Харків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Щербина

"Укрзалізниця" призначила додаткові рейси на Великодні та травневі свята між Одесою та Харковом. Перший поїзд відправиться 29 квітня.

Про це повідомили в прес-службі УЗ.

Маршрут поїзда №242/241 Одеса - Дніпро - Одеса буде продовжений до Харкова. З Одеси він відправлятиметься 29 квітня і 3 травня, а з Харкова - 30 Квітня і 04 травня.

Крім того, маршрут поїзда №251/252 Харків - Миколаїв - Харків буде продовжений до Одеси. З Харкова він відправлятиметься 29 квітня і 09 травня, а з Одеси - 30 Квітня і 10 травня.

Таким чином, зазначили в "Укрзалізниці", загальна кількість додаткових рейсів на Великодні та травневі свята дорівнює 28, а очікувана кількість пасажирів - понад 325 тисяч.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила додаткові рейси на великодні та травневі свята. Додаткові сполучення отримають Чернівці, Одеса, Ужгород та Волинь та Рівненська область.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" запустить щонайменше 11 додаткових поїздів на травневі свята і на Великдень.

У МОЗ заявляли, що не планують запроваджувати додаткові карантинні обмеження на Великдень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Укрзалізниця поезд
NEWS
МЗС про затримання "української групи" в РФ: інформація про українців не надходила
МЗС про затримання "української групи" в РФ: інформація про українців не надходила
DAILY
Закадрове питання. Як і навіщо Кабмін змінив керівництво "Нафтогазу"
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Закадрове питання. Як і навіщо Кабмін змінив керівництво "Нафтогазу"