"Укрзалізниця" цього року запустить потяг до Берліну

Крім того, планується запуск поїзду до Кошице

В 2019 году в Украине запустят новое сообщение в Германию и Словакию. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает корреспондент РБК-Украина.

Министр инфраструктуры подчеркнул, что Украина продолжает расширять транспортное сообщение с Евросоюзом.

"Надеюсь, что в ближайшее время вы можете увидеть много пассажиров "Укрзализныци". Мы планируем ввести поезда на Берлин и на Кошице в этом году. Мы продолжаем свою политику расширения транспортного сообщения с ЕС", сообщил Омелян.

Ранее сообщалось, что министерство инфраструктуры Украины планирует сконцентрировать работу вокруг сообщение Украины со странами Европейского союза.

РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" запустила тестовый поезд сообщением Мукачево-Будапешт по европути. По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, следующим направлением станет Словакия.

Напомним, чешский частный оператор пассажирских перевозок Leo Express планирует в декабре 2019 годы запустить первый поезд от границы Украины до Праги через Краков.