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Все йде по етапах. Садовий розповів, навіщо переселенців ставлять на військовий облік у Львові

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Львів, Неділя 13 березня 2022 23:05
Все йде по етапах. Садовий розповів, навіщо переселенців ставлять на військовий облік у Львові Фото: мер Львова Андрій Садовий (slovoidilo)
Автор: Владислав Красінський, Анна Шиканова

Мер Львова Андрій Садовий пояснив, чому переселенців відразу ставлять на облік і для чого це потрібно.

Про це львівський мер Андрій Садовий розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами Садового, є чітка схема для переселенців у Львові. Всі чоловіки призовного віку обов'язково повинні зареєструватися у військкоматі.

"З самого початку ми ввели чітке правило, що ми реєструємо всіх, хто приїжджає. Якщо чоловіки призовного віку, то вони йдуть і реєструються у військкоматі. У нас не було якихось відмов, все працює досить якісно. Дуже багато людей, які приїхали з Києва та інших міст, записалися в територіальну оборону і зараз проходять навчання", - розповів Садовий.

Тим, хто не може служити або, наприклад, жінкам, у місті пропонують роботу за фахом на львівських підприємствах. Тим більше, що багато виробництв і підприємств переїхало до Львова.

Чоловіків, які стають на облік, не відразу відправляють на навчання. Їх спочатку ставлять на облік, а потім викликають по черзі.

"Сьогодні бажаючих піти в армію набагато більше, ніж фізична здатність їх оформити та підготувати. Це все йде етапами, але всі реєструються і тут ніяких проблем немає. Тих, хто сачкує, я не бачив", - додав мер Львова.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Садовий розповів іноземцям, як вони можуть допомогти Україні.

А також ми повідомляли про те, що Садовий розповів, чи є робота для тих, хто переїхав до Львова.

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Андрій Садовий Львів
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