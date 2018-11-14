У Києві утворились величезні затори

Фото: перший сніг в Києві (РБК-Україна)

Зокрема, стоять Південний, Північний мости, а також міст Патона

Уранці в середу, 14 листопада, випав перший сніг, через що утворились числені затори. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані сервісу Google Maps.

Станом на 11:00 на правому березі столиці затори утворилися на Подолі, в центрі міста біля станцій метро "Університет" та "Золоті ворота". Транспорт не рухається біля Бессарабського ринку та на бульварі Лесі Українки. Затори скували район станції метро "Арсенальна", зокрема вулицю Михайла Грушевського. Також автомобілі стоять на Повітрофлотському проспекті, вулицях В'ячеслава Чорновола, Січових стрільців. Окрім того, затори спостерігаються біля станції метро "Лук'янівська" на вулиці Глибочицька. Важко проїхти в Голосіївському районі та на Софіївській Борщагівці.

Також "стоять" основні столичні мости, зокрема Північний міст, міст Патона, Південний та Дарницький мости.

На лівому березі міста утворилась масштана пробка на вулиці Миколи Бажана, яка починається із станції метро "Харківська" та тягнеться до самого правого берега Києва. Також повністю паралізований проспект Соборності та Дарницьке шоссе на Березняках. Окрім того, затори утворились біля станції метро "Дарниця" та на проспекті генерала Ватутіна на виїзді з Троєщини.

Нагадаємо, у Києві, сьогодні вранці, 14 листопада, випав перший сніг. Раніше синоптики попереджали про снігову покриву до 6 см.

У той же час в КМДА повідомили, що снігоприбиральна техніка підприємств КК "Київавтодор" вже розміщена на вихідних позиціях у всіх районах Києва. Про це повідомили у комунальній корпорації.