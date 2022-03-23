Через хакерську атаку Укрзалізниця тимчасово зупиняє продаж квитків онлайн

Онлайн-сервіси з продажу квитків та телефонія Укрзалізниці наразі тимчасово не працюють.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.
Зазначається, що все через масову атаку на провайдерів зв'язку.
Також повідомляється, що пасажирські дані у безпеці та на рух поїздів це не вплине.
Окрім того, зв'язок з Укрзалізницею можливий через соцмережі та за номерами:
Раніше ми повідомляли, що Укрзалізниця повертає платний проїзд на частину напрямків.
Також ми писали, що Укрзалізниця тимчасово змінює розклад руху приміських поїздів.
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