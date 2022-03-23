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Через хакерську атаку Укрзалізниця тимчасово зупиняє продаж квитків онлайн

Укрзалізниця (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Тетяна Самарук

Онлайн-сервіси з продажу квитків та телефонія Укрзалізниці наразі тимчасово не працюють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.

Зазначається, що все через масову атаку на провайдерів зв'язку.

Також повідомляється, що пасажирські дані у безпеці та на рух поїздів це не вплине.

Окрім того, зв'язок з Укрзалізницею можливий через соцмережі та за номерами:

  • Лінія "Якість та сервіс" - 044 465 33 44;
  • Лінія "Залізна допомога" - 044 465 03 87.

Раніше ми повідомляли, що Укрзалізниця повертає платний проїзд на частину напрямків.

Також ми писали, що Укрзалізниця тимчасово змінює розклад руху приміських поїздів.

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Укрзалізниця