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"Укрзалізниця" повертає платний проїзд на частину напрямків

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Україна, Неділя 20 березня 2022 16:47
"Укрзалізниця" повертає платний проїзд на частину напрямків Фото: "Укрзалізниця" повертає платний проїзд (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

"Укрзалізниця" повертає платний проїзд для напрямків із заходу в центр, на схід і південь. Крім того, платним буде проїзд в сусідні країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави компанії Олександра Камишина.

"Платний проїзд для рейсів, які із заходу їдуть в центр, на схід і на південь. Вже на цьому тижні ми повертаємо платний проїзд за кордон в сусідні країни", - повідомив Камишин.

Після початку російського вторгнення в Україну "Укрзалізниця" проводить евакуацію населення з гарячих точок. Продаж квитків проводився, проте рейси фактично були безкоштовними.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Укрзалізниця
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