Из-за хакерской атаки Укрзализныця временно останавливает продажу билетов онлайн

Онлайн-сервисы по продаже билетов и телефония Укрзализныци пока временно не работают.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
Отмечается, что все из-за массовой атаки на провайдеров связи.
Также сообщается, что пассажирские данные в безопасности и на движение поездов это не повлияет.
Кроме того, связь с Укрзализныцей возможна через соцсети и по номерам:
Ранее мы сообщали, что Укрзализныця возвращает платный проезд на часть направлений.
Также мы писали, что Укрзализныця временно меняет расписание движения пригородных поездов.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!