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Из-за хакерской атаки Укрзализныця временно останавливает продажу билетов онлайн

Укрзализныця (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Татьяна Самарук

Онлайн-сервисы по продаже билетов и телефония Укрзализныци пока временно не работают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.

Отмечается, что все из-за массовой атаки на провайдеров связи.

Также сообщается, что пассажирские данные в безопасности и на движение поездов это не повлияет.

Кроме того, связь с Укрзализныцей возможна через соцсети и по номерам:

  • Линия "Качество и сервис" - 044 465 33 44;
  • Линия "Железная помощь" - 044 465 03 87.

Ранее мы сообщали, что Укрзализныця возвращает платный проезд на часть направлений.

Также мы писали, что Укрзализныця временно меняет расписание движения пригородных поездов.

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Укрзализныця