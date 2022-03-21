Укрзалізниця тимчасово змінює розклад руху приміських поїздів

Укрзалізниця вносить тимчасові зміни у розкладі та маршруті руху приміських поїздів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю .

Також у вказаний період поїзд № 6304\6305 курсуватиме за маршрутом Сокаль - Ізов, Ізов - Червоноград. Він вирушатиме зі станції Сокаль о 17:13, Ізов 19:40 - 20:15, а прибуватиме в Червоноград о 22:45.

Повідомляється, що упродовж 22-26 березня поїзд № 6302\6303 курсуватиме за маршрутом Червоноград - Ізов, Ізов - Сокаль. Вирушатиме він з Червонограда о 05:00, Ізов 07:43 - 08:13, а прибуватиме в Сокаль о 10:53.

Зокрема, у зв’язку з проведенням колійних ремонтних робіт зазнає тимчасових змін маршрут та розклад руху приміських поїздів, що курсують у сполученні Червоноград - Ізов - Ковель.

Раніше ми повідомляли, що Укрзалізниця запускає в Києві рейси "Дарниця - Святошин".

Також ми писали, що Укрзалізниця повертає платний проїзд на частину напрямків.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!