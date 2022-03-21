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Укрзалізниця тимчасово змінює розклад руху приміських поїздів

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Понеділок 21 березня 2022 14:46
Укрзалізниця тимчасово змінює розклад руху приміських поїздів Укрзалізниця (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Укрзалізниця вносить тимчасові зміни у розкладі та маршруті руху приміських поїздів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.

Зокрема, у зв’язку з проведенням колійних ремонтних робіт зазнає тимчасових змін маршрут та розклад руху приміських поїздів, що курсують у сполученні Червоноград - Ізов - Ковель.

Повідомляється, що упродовж 22-26 березня поїзд № 6302\6303 курсуватиме за маршрутом Червоноград - Ізов, Ізов - Сокаль. Вирушатиме він з Червонограда о 05:00, Ізов 07:43 - 08:13, а прибуватиме в Сокаль о 10:53.

Також у вказаний період поїзд № 6304\6305 курсуватиме за маршрутом Сокаль - Ізов, Ізов - Червоноград. Він вирушатиме зі станції Сокаль о 17:13, Ізов 19:40 - 20:15, а прибуватиме в Червоноград о 22:45.

Раніше ми повідомляли, що Укрзалізниця запускає в Києві рейси "Дарниця - Святошин".

Також ми писали, що Укрзалізниця повертає платний проїзд на частину напрямків.

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