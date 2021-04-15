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На "Укрзалізниці" проходять обшуки у справі про розтрату

Новость на русском → Київ, Четвер 15 квітня 2021 14:57
На "Укрзалізниці" проходять обшуки у справі про розтрату Фото: поліція проводить обшуки на "Укрзалізниці" (facebook com Ukrzaliznytsia)
Автор: РБК-Україна

Національна поліція проводить обшуки на "Укрзалізниці". Слідчі дії проходять у кримінальній справі про розтрату.

Про це йдеться в повідомленні на сайті компанії.

Повідомляється, що слідчі проводять обшуки у філії "Центр забезпечення виробництва".

"Правоохоронці розслідують можливі зловживання при закупівлі масел і мастильних матеріалів. Зокрема, слідство встановило, що їх закупівля в 2019-2021 роках здійснювалася за цінами вище ринкових", - йдеться в повідомленні.

"Укрзалізниця" готова до співпраці та надасть всі необхідні документи, передбачені законодавством.

Нагадаємо, раніше СБУ розкрила корупційну схему на Ужгородській дирекції залізничних перевезень. За даними слідства, керівників структурних підрозділів підозрюють у нанесенні державі збитків на понад 5 млн гривень. Зокрема, вони організували переправлення продукції з Росії в одну з країн Євросоюзу.

Також повідомлялося, що поліція розслідує схему постачання російських вагонів за участю члена наглядової ради "Укрзалізниці".

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