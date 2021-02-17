Посадовців "Укрзалізниці" викрили на розтраті 4,5 млн гривень

Правоохоронці викрили на розтраті державних коштів службових осіб одного з структурних підрозділів Південно-Західної АТ "Укрзалізниця". Ті кошти виділялись на ремонт та облаштування зони очікування для пасажирів на приміському вокзалі.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України .

За даними слідства, посадовці оформили низку договорів на виконання підрядних робіт. Фактично ремонт зробили власними силами, а кошти перерахували іншим комерційним структурам за начебто виконані роботи.

Сума завданих збитків складає понад 4,5 мільйона гривень. Обшуки провели на території міста Києва, Київської та Чернігівської областей.

Фото: місце обшуків (npu.gov.ua)

За місцем роботи та проживання фігурантів правоохоронці вилучили бухгалтерію і документи, що свідчать про злочинну діяльність, а також комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та інші речові докази.

Відкрито кримінальне провадження за ч.5 статті 191 "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем" Кримінального кодексу України. Посадовцям загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.