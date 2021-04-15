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На "Укрзализныце" проходят обыски по делу о растратах

Новина українською → Киев, Четверг 15 апреля 2021 14:57
На "Укрзализныце" проходят обыски по делу о растратах Фото: полиция проводит обыски на "Укрзализныце" (facebook  com Ukrzaliznytsia)
Автор: РБК-Украина

Национальная полиция проводит обыски на "Укрзализныце". Следственные действия проходят по уголовному делу о растратах.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Сообщается, что следователи проводят обыски в филиале "Центр обеспечения производства".

"Правоохранители расследуют возможные злоупотребления при закупке масел и смазочных материалов. В частности, следствие установило, что их закупка в 2019-2021 годах осуществлялась по ценам выше рыночных", - говорится в сообщении.

"Укрзализныця" готова к сотрудничеству и предоставит все необходимые документы, предусмотренные законодательством.

Напомним, ранее СБУ раскрыла коррупционную схему на Ужгородской дирекции железнодорожных перевозок. По данным следствия, глав структурных подразделений подозревают в нанесении государству убытков на свыше 5 млн гривен. В частности, они организовали переправку продукции из России в одну из стран Евросоюза.

Также сообщалось, что полиция расследует схему поставки российских вагонов при участии члена наблюдательного совета "Укрзализныци".

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