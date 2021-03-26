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Корупція на "Укрзалізниці": СБУ викрила схему на транзиті транспорту з Росії

Новость на русском → Ужгород, П'ятниця 26 березня 2021 18:31
Корупція на "Укрзалізниці": СБУ викрила схему на транзиті транспорту з Росії Фото: СБУ викрила схему "Укрзалізниці" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Дмитро Левицький

Правоохоронці викрили корупційну схему на Ужгородській дирекції залізничних перевезень. Керівників структурних підрозділів підозрюють у завданні державі збитків на понад 5 млн гривень.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

За попередніми даними СБУ, посадовці організували незаконний механізм одержання грошей від експедиторських компаній, які супроводжували переправлення продукції з Росії до однієї з країн Євросоюзу.

"Учасники схеми отримували від експедиторів кошти за послуги щодо простою рухомого складу на залізничній станції і не обліковували їх у встановленому порядку", - розповіли в СБУ.

Правоохоронці вважають, що для одержання грошей за послуги "поза касою" підозрювані вносили неправдиву інформацію у документацію. В ході обшуків СБУ виявила документи, які підтверджують незаконну діяльність.

Одному з керівників структурних підрозділів Ужгородської дирекції залізничних перевезень вже повідомили про підозру за фактом зловживання службовим становищем. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Фото: обшуки у фігурантів справи (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, нещодавно СБУ викрила фіктивний ремонт на "Укрзалізниці". Підозрювані прикривали купівлю дешевого обладнання.

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