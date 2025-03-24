"Укрзализныця" подверглась масштабной кибератаке: повлияло ли это на графики поездов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".

Как пишет УЗ, врагу не удалось нарушить движение поездов, которые сейчас курсируют четко без задержек.

Отмечается, что последняя атака была очень системной, нетривиальной и многоуровневой, в связи с чем перед полным восстановлением из "бэкапов" необходимо провести тщательное тестирование сервиса на возможные уязвимости.

Онлайн-продажа билетов

Онлайн-продажа билетов будет недоступна в течение этого дня. Билеты можно купить через кассу.

"Мы усиливаем кассы персоналом, расширяем графики работы", - добавляет "Укрзализныця".

В частности на 24 и 25 марта активирована продажа международных билетов в кассах.

В случае, если не удалось приобрести билет через кассу, УЗ советует сразу идти к поезду, поскольку проездные бригады будут оформлять проезд на месте.

В частности "Укрзализныця" советует не "штурмовать" кассы, если поездка запланирована позже, чем утро 25-го марта.

Как вернуть билет

Все, кто желает вернуть билет на поезд с отправлением 24 марта, могут сделать это онлайн. Для этого необходимо за час до отправки рейса прислать фото или скан-копию билета, а также контактный номер телефона, на почту services.uz.gov.ua@gmail.com. Заявку будут обрабатывать в течение трех суток.

Сбой в "Укрзализныце"

Вчера, 23 марта, в УЗ произошел технический сбой, во время которого не работали:

продажа билетов через приложение и сайт;

онлайн-сервисы заказа услуг;

справочные услуги.

Сбой никак не повлиял на движение поездов.