"Укрзализныця" запустит новые поезда в Карпаты: список маршрутов

"Укрзализныця" планирует запустить новые поезда в Карпаты. Новые железнодорожные сообщения с горами получат два направления – Сумы и Кривой Рог.
Об этом рассказал член правления "Укрзализныци", руководитель пассажирского направления Александр Перцовский во время презентации новых маршрутов поездов, сообщает РБК-Украина.
Новые сообщения получат направления Рахов и Закарпатье через Славское.
"Если говорить про Рахов – мы соединяем север Украины, в частности, Сумы. Там дети живут под постоянными обстрелами и есть немало организаций, которые организуют поездки в горы и зимой, и летом", – отметил Александр Перцовский.
Второй регион, не имевший прямого сообщения с горами – большая агломерация вокруг Кривого Рога. Поезд Мариуполь – Рахов, который запустили перед войной, пользовался большим спросом.
"Это два новых региона, которым важно иметь длинные прямые сообщения в горы рядом с хабами. И усиливаем направление в Закарпатье, которое проходит Славское. Это регион, где много внутренне переселенных лиц, на некоторые маршруты спрос вырос в 2-3 раза по сравнению с довоенным периодом", – рассказал он.
В частности, в 2024 году планируются новые поезда:
Как отметили в "УЗ", поезд №95/96 Киев – Рахов станет фирменным для более комфортных поездок. Его собрали из хороших вагонов.
"На поезд Киев – Рахов имеем наилучшее расписание – и в Яремче, и в Буковеле можно быть до 9:00", – рассказал Александр Перцовский.
Также будет улучшение и возвращение нескольких поездов:
Время остановки поездов всех горных рейсов на станциях Славское, Татаров-Буковель и Яремче составит минимум 3-5 мин.
Напомним, мы писали, что УЗ до конца года запустит онлайн-продажу билетов в Вену. Также будет и новый поезд Чоп-Вена.
Ранее сообщалось, что новый поезд в Варшаву временного продлили в Черновцы.
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