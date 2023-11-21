"Укрзалізниця" запустить нові поїзди в Карпати: перелік маршрутів

"Укрзалізниця" планує запустити нові поїзди у Карпати. Нові залізничні сполучення з горами отримають два напрямки – Суми та Кривий Ріг.
Про це розповів член правління "Укрзалізниці", керівник пасажирського напрямку Олександр Перцовський під час презентації нових маршрутів поїздів, повідомляє РБК-Україна.
Нові сполучення отримають напрямки Рахів та Закарпаття через Славсько.
"Якщо говорити про Рахів – ми сполучаємо північ України, зокрема, Суми. Там діти живуть під постійними обстрілами і є чимало організацій, які організовують поїздки в гори і взимку, і влітку", – зазначив Олександр Перцовський.
Другий регіон, який не мав прямого сполучення з горами – велика агломерація навколо Кривого Рогу. Поїзд Маріуполь – Рахів, який запустили напередодні війни, користувався великим попитом.
"Це два нові регіони, яким важливо мати довгі прямі сполучення у гори поряд із хабами. І посилюємо напрямок до Закарпаття, який проходить Славсько. Це регіон, де багато внутрішньо переселених осіб, на деякі маршрути попит зріс у 2-3 рази порівняно із довоєнним періодом", – розповів він.
Зокрема, у 2024 році плануються нові поїзди:
Як зазначили в "УЗ", поїзд №95/96 Київ – Рахів стане фірмовим для більш комфортних поїздок. Його зібрали з гарних вагонів.
"На поїзд Київ – Рахів маємо найкращий розклад – і у Яремче, і у Буковелі можна бути до 9:00", – розповів Олександр Перцовський.
Також буде покращення та повернення кількох поїздів:
Час зупинки поїздів усіх гірських рейсів на станціях Славсько, Татарів-Буковель та Яремче складатиме мінімум 3-5 хв.
Нагадаємо, ми писали, що УЗ до кінця року запустить онлайн-продаж квитків до Відня. Також буде і новий поїзд Чоп-Відень.
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