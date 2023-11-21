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"Укрзалізниця" запустить нові поїзди в Карпати: перелік маршрутів

Фото: Потяг Укрзалізниці (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ольга Маджумдар

"Укрзалізниця" планує запустити нові поїзди у Карпати. Нові залізничні сполучення з горами отримають два напрямки – Суми та Кривий Ріг.

Про це розповів член правління "Укрзалізниці", керівник пасажирського напрямку Олександр Перцовський під час презентації нових маршрутів поїздів, повідомляє РБК-Україна.

Нові сполучення отримають напрямки Рахів та Закарпаття через Славсько.

"Якщо говорити про Рахів – ми сполучаємо північ України, зокрема, Суми. Там діти живуть під постійними обстрілами і є чимало організацій, які організовують поїздки в гори і взимку, і влітку", – зазначив Олександр Перцовський.

Другий регіон, який не мав прямого сполучення з горами – велика агломерація навколо Кривого Рогу. Поїзд Маріуполь – Рахів, який запустили напередодні війни, користувався великим попитом.

"Це два нові регіони, яким важливо мати довгі прямі сполучення у гори поряд із хабами. І посилюємо напрямок до Закарпаття, який проходить Славсько. Це регіон, де багато внутрішньо переселених осіб, на деякі маршрути попит зріс у 2-3 рази порівняно із довоєнним періодом", – розповів він.

Зокрема, у 2024 році плануються нові поїзди:

  • №193/192 Кривий Ріг – Ясіня – курсуватиме через день;
  • №143/144 Суми – Рахів – дасть сполучення півночі з гірськолижними курортами Прикарпаття та Закарпаття;
  • № 365/366 Луцьк – Рахів дозволить мешканцям Луцька та Рівного отримати сполучення з Моршином, Долиною, Калушем, Івано-Франківськом, Яремче, Буковелем, Ворохтою;
  • №27/28 Київ – Мукачево – новий денний рейс, що сполучить столицю зі Славко і Закарпаттям у пікові дати.
  • №368/367 Луцьк – Ужгород  щоденний поїзд, який дасть сполучення Луцьку зі Львовом, Мукачево та Чопом;
  • №345/346 Ужгород – Чернівці – відновлюється історичне сполучення Закарпаття з Буковиною через гірськолижний курорт у Славську.

Як зазначили в "УЗ", поїзд №95/96 Київ – Рахів стане фірмовим для більш комфортних поїздок. Його зібрали з гарних вагонів.

"На поїзд Київ – Рахів маємо найкращий розклад –  і у Яремче, і у Буковелі можна бути до 9:00", – розповів Олександр Перцовський.

Також буде покращення та повернення кількох поїздів:

  • №743/744 Дарниця – Славсько – це Інтерсіті+ "Лижний експрес", який відтестували до війни;
  • №39/40 Запоріжжя – Солотвино – ходив через день, тепер у зв'язку із попитом стане щоденним;
  • №14/13 Солотвино – Київ – потяг прискорять.

Час зупинки поїздів усіх гірських рейсів на станціях Славсько, Татарів-Буковель та Яремче складатиме мінімум 3-5 хв.

Нагадаємо, ми писали, що УЗ до кінця року запустить онлайн-продаж квитків до Відня. Також буде і новий поїзд Чоп-Відень.

Раніше повідомлялося, що новий потяг до Варшави тимчасового продовжили до Чернівців.

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УкрзалізницяпоїздиКарпаты