ua en ru
Чт, 21 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

УЗ запустит новый рейс из Киева в Европу через Чоп уже в декабре: что известно о маршруте

Четверг 21 ноября 2024 15:08
UA EN RU
УЗ запустит новый рейс из Киева в Европу через Чоп уже в декабре: что известно о маршруте Фото: поезд УЗ(Getty Images)
Автор: Нина Еланская

С 15 декабря "Укрзализныця" в сотрудничестве со словацкими железнодорожниками запускает новый международный маршрут, соединяющий Киев с Братиславой через станцию Чоп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ.

"Этот пересадочный маршрут через станцию Чоп соединит Киев, Львов и Мукачево с Братиславой и другими крупными городами Словакии, в частности, Кошице, Жилина, Трнава, Тренчин и Попрад", - сообщили в "Укрзализныце".

Поезда на маршруте:

  • №27/28 будет на маршруте Киев - Чоп - Киев (вагоны от "Укрзализныци");
  • №617/961 будет на маршруте Чоп - Братислава - Чоп (вагоны от словацкой железной дороги ZSSK).

Расписание движения:

  • В Братиславу:
    Поезд №27/28 будет отправляться из Киева в 19:57 и прибывать в Чоп в 07:50. Пересадка на рейс словацкой железной дороги будет происходить в 09:59, а поезд будет прибывать в Братиславу в 19:33. При этом в Кошице он будет в 13:18.
  • В Киев:
    Из Братиславы рейс ZSSK будет отправляться в 11:27 и прибывать в Чоп в 21:41. Оттуда поезд "Укрзализныци" будет отправляться в 22:38, а прибывать в Киев в 10:01.

Таким образом, маршрут между Киевом и Чопом в ночное время будет снабжаться спальными вагонами "Укрзализныци", а дневной сегмент на маршруте Чоп - Братислава - сидячими вагонами словацкой железной дороги.

Также отмечается, что пересадка в Чопе согласована, что делает маршрут удобным для пассажиров.

Билеты на оба участка можно будет приобрести единственным платежом через приложение или сайт "Укрзализныци".

Стоимость билета Киев - Чоп будет составлять 700 грн, а на рейс Чоп - Братислава - 1500 грн.

Напомним, что УЗ запустит еще один международный рейс в другую страну ЕС также в декабре.

В материале РБК-Украина вы можете узнать, сколько стоят билеты на УЗ в разные страны ЕС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця
NEWS
Новые отсрочки, МСЭК и реестр для военных. Как изменится мобилизация в Украине
Новые отсрочки, МСЭК и реестр для военных. Как изменится мобилизация в Украине
DAILY
"Болеть будет еще долго". Как хирурги спасают жизнь военных после ранений на фронте
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Болеть будет еще долго". Как хирурги спасают жизнь военных после ранений на фронте