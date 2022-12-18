RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Укрзализныця" запустила еще один поезд Киев - Кишинев: сообщение станет ежедневным

Фото: "Укрзализныця" запустила еще один поезд Киев - Кишинев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

"Укрзализныця" запустила еще один поезд в популярном сообщении Киев - Кишинев. Теперь сообщение между столицами Украины и Молдовы станет ежедневным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Отмечается, что в первый рейс поезд №351/352 отправится из Киева 20 декабря, а из Кишинева - 21 декабря. Таким образом, он будет курсировать через день.

Поезд будет отправляться из Киева в 17:02 и прибывать в Кишинев в 10:38.

В обратном направлении поезд будет отправляться в 17:45 и прибывать в Киев в 11:48.

Поезд будет делать остановки на станциях: Козятин, Винница, Жмеринка, Бар, Копай, Котюжары, Вендичаны, Могилев-Подольский, Велчинец, Окница, Белец Ораш, Унгень.

Напомним, Украина возобновила железнодорожное сообщение со Словакией.

Кроме того, "Укрзализныця" возобновила поезд из Львова в Днепр.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрзализныцяКишиневМолдова