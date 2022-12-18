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"Укрзалізниця" запустила ще один поїзд Київ - Кишинів: сполучення стане щоденним

Фото: "Укрзалізниця" запустила ще один поїзд Київ - Кишинів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

"Укрзалізниця" запустила ще один поїзд у популярному сполученні Київ - Кишинів. Тепер сполучення між столицями України та Молдови стане щоденним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

Зазначається, що у перший рейс поїзд №351/352 вирушить з Києва 20 грудня, а з Кишинева - 21 грудня. Таким чином, він курсуватиме через день.

Поїзд буде відправлятися з Києва о 17:02 та прибуватиме до Кишинева о 10:38.

У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 17:45 та прибуватиме до Києва об 11:48.

Поїзд робитиме зупинки на станціях: Козятин, Вінниця, Жмеринка, Бар, Копай, Котюжари, Вендичани, Могилів-Подільський, Велчинець, Окниця, Белець Ораш, Унгень.

Нагадаємо, Україна відновила залізничне сполучення зі Словаччиною.

Окрім того, "Укрзалізниця" відновила потяг зі Львова до Дніпра.

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УкрзалізницяКишиневМолдова