"Укрзализныця" запускает прямой рейс Берегово-Будапешт: когда стартуют поезда

Четверг 27 ноября 2025 15:27
"Укрзализныця" запускает прямой рейс Берегово-Будапешт: когда стартуют поезда С 14 декабря заработает новое сообщение Берегово-Будапешт (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Закарпатское Берегово впервые получит прямое сообщение с венгерской столицей. Нововыстроенная европейская колея позволит соединить Берегово и Чоп с Будапештом и Ньиредьгазой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрзализныци" в Telegram.

Сообщение заработает с 14 декабря

С 14 декабря поезд №36/35, 32/37 Будапешт - Ньиредьгаза - Берегово будет следовать в Украину через станцию Ферихедь - это аэропорт Будапешта - и Чоп.

Также запускают дополнительный региональный поезд №644/647 Ужгород - Захонь (через Чоп). Он позволит в городе Захонь пересаживаться на любой регулярный рейс венгерской железной дороги в направлении Будапешта.

&quot;Укрзализныця&quot; запускает прямой рейс Берегово-Будапешт: когда стартуют поездаНовое сообщение заработает с 14 декабря (скриншот)

"Укрзализныця" запускает 11 новых поездов

"Укрзализныця" представила новый график движения на 2025-2026 годы, который заработает с 14 декабря. Он предусматривает запуск 11 новых поездов, среди которых 8 международных и 3 внутренних маршрута, а также существенное обновление действующих рейсов.

Большинство международных поездов будет отправляться в направлении Польши: три в Перемышль, один - в Хелм. А внутренние будут отправляться:

  • Барвенково (Краматорск) - Чоп
  • Кривой Рог - Ивано-Франковск
  • Харьков - Ужгород

Ранее мы писали о том, что "Укрзализныця" предупредила о масштабных изменениях и отмене пригородных поездов в декабре из-за ремонтных работ в нескольких областях. Корректировки расписаний коснутся Полтавской, Киевской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областей - часть рейсов изменит маршрут или график, а некоторые временно не будут курсировать.

Читайте также о том, что международные поездки "Укрзализныцей" станут удобнее - правительство приняло решение, которое позволяет проводить пограничный и таможенный контроль непосредственно в вагонах поезда.

