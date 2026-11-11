"Укрзализныця" запускает поезд в Польшу через Житомир и Луцк

Житомир и Луцк впервые будут иметь железнодорожное сообщение с Польшей. Новый маршрут позволит пассажирам из этих городов добраться до Холма, а оттуда - пересесть на поезда в другие польские города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Речь идет о поезде №123/124 Киев - Холм. Продажа билетов на него стартует сегодня, 11 ноября, а первый рейс запланирован на 20 ноября. Поезд будет курсировать через день.
Из Киева он будет отправляться по четным числам в 18:48, останавливаться в Житомире в 21:38 и прибывать в Луцк в 04:22. До польского Холма поезд доезжает в 10:47.
В Холме пассажиры смогут пересесть на поезда в Варшаву, Люблин и Познань.
В обратном направлении поезд будет отправляться из Холма по нечетным числам в 17:15. В Луцке он будет останавливаться в 01:00, в Житомире - в 08:20, а в Киев будет прибывать в 11:15.
Новый маршрут можно будет использовать для поездок между украинскими областными центрами.
Напомним, ранее "Укрзализныця" объявила о запуске новых международных поездов в Польшу . Один из них- флагманский поезд №23/24 Киев - Холм, который назвали в честь историка и главы Украинской Центральной Рады Михаила Грушевского. Еще два маршрута соединили Киев и Днепр с Перемышлем.
Также компания запустила флагманский поезд №51/52 "Ярослав Мудрый" сообщением Киев - Перемышль. Его назвали в честь первого поезда "Ярослав", прибывшего во Львов из Вены 4 ноября 1861 года. Маршрут частично повторяет историческое железнодорожное сообщение Львова с Перемышлем.