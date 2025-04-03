"Укрзализныця" запускает дополнительные поезда из Киева в Трускавец: названы даты

Ранее РБК-Украина рассказывало, что железнодорожные перевозки между Украиной и Австрией могут стать более комфортными для пассажиров благодаря ряду инициатив, над которыми работают "Укрзализныця" и австрийская компания Österreichische Bundesbahnen.

Кибератака на "Укрзализныцю"

"Укрзализныця" пострадала в результате масштабной кибератаки, которая вызвала перебои в работе онлайн-продажи билетов, сервисов заказа услуг и справочной информации. После почти 90 часов работы компания смогла восстановить функции.

Уже восстановлена интеграция с платформой "Армия+" для продажи билетов из спецрезерва для военных. Также вернулись функции мониторинга и автоматического выкупа билетов через мобильное приложение и официальный сайт. Удалось восстановить и верификацию через "Дія.Підпис", что позволяет военным получать доступ к наиболее популярным международным рейсам.

Кроме того, председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский также отметил, что система не хранит личные данные пассажиров и не содержит информации о военных грузах.

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