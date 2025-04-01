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"Укрзализныця" запускает дополнительные рейсы из Киева в Трускавец в апреле: как купить билеты

Вторник 01 апреля 2025 20:11
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"Укрзализныця" запускает дополнительные рейсы из Киева в Трускавец в апреле: как купить билеты Фото: "Укрзализныця" запускает дополнительные поезда из Киева в Трускавец (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

"Укрзализныця" запускает дополнительные поезда из Киева в Трускавец в апреле. Билеты уже сейчас появились в продаже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

В компании анонсировали дополнительные даты для поезда №159/160 "Киев - Трускавец". Поезд будет курсировать 4, 5, 6, 7, 11, 13 и 14 апреля 2025 года, чтобы обеспечить транспортом всех, кто стремится посетить курорт.

Расписание движения:

  • из Киева поезд будет отправляться в 10:16, а прибывать в Трускавец в 19:37;
  • из Трускавца будет отправляться в 09:03 и прибывать в Киев в 19:11.

Поезд делает остановки во Львове и Дрогобыче, что дает дополнительные возможности для комфортных пересадок. Билеты уже доступны для приобретения через приложение, на сайте или в кассах вокзалов.

Кибератака на "Укрзализныцю"

"Укрзализныця" недавно подверглась масштабной хакерской атаке, которая вызвала перебои в работе онлайн-продажи билетов, сервисов заказа услуг и справочной информации.

Компания смогла восстановить часть функций 27 марта, после почти 90 часов работы. "Укрзализныця" сообщила о восстановлении интеграции с платформой "Армия+" для приобретения билетов из спецрезерва для военнослужащих. Как отметили в компании, удалось восстановить мониторинг и автоматический выкуп билетов через мобильное приложение и на официальном сайте.

Также вернулась функция верификации через "Дія.Підпис", что обеспечит военнослужащим доступ к наиболее ажиотажным международным рейсам.

Однако система может все еще испытывать технические проблемы из-за высоких нагрузок, поэтому пассажиров просят пользоваться онлайн-сервисами только в случае необходимости.

Кроме того, председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский заверил, что система не хранит личные данные пассажиров и информацию о военных грузах.

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