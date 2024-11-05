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Детские вагоны и бесплатный проезд: какие есть льготы для детей в "Укрзализныце"

Вторник 05 ноября 2024 18:30
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Детские вагоны и бесплатный проезд: какие есть льготы для детей в "Укрзализныце" Иллюстративное фото: какие льготы для детей в "Укрзализныце" (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

С началом полномасштабного вторжения одним из основных средств для путешествий стала "Укрзализныця". Путешествуя в поезде дети имеют ряд льгот, а также им доступны определенные услуги.

Подробно об этом – читайте в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались источники: пресс-служба "Укрзализныци".

Содержание

Путешествия на поезде являются одними из самых удобных, если вы едете с детьми. Следует помнить, что путешествующие на поезде дети имеют ряд льгот, а также им доступны определенные услуги.

В частности, определенные категории детей могут путешествовать бесплатно или получить скидку на билеты.

Скидки на билеты для детей

В поездах дети до 6 лет, не занимающие отдельного места, имеют право на бесплатный проезд без проездного документа. Эта возможность действует круглогодично, без ограничения количества поездок, категории поезда и вагона.

А вот дети от 6 до 14 лет могут совершать поездки в пассажирских вагонах всех категорий с оплатой стоимости проезда в размере 75% стоимости проезда взрослого пассажира.

Дети до 14 лет допускаются к перевозке в пассажирских поездах только в сопровождении взрослых.

Дополнительные услуги для детей

В этом году в "Укрзализныце" создали отдельный вагон, которым могут воспользоваться пассажиры с детьми.

Детский купейный вагон курсирует в составе поезда №15/16 Харьков – Ясиня с 8 августа. Он оснащен таким образом, чтобы самым маленьким пассажирам от 0 до 8 лет и их родителям было комфортно, безопасно и интересно в пути.

Билеты на этот вагон доступны для приобретения исключительно через мобильное приложение "Укрзализныци". А стоимость билета аналогична стоимости купейных билетов аналогичного класса в том же поезде.

Вагон имеет маркировку "Детский" в приложении, чтобы родители, путешествующие с маленькими детьми, могли выбрать поездку именно в этом вагоне.

Недавно мы писали о том, что "Укрзализныця" запустила продажу билетов на детскую железную дорогу в Киеве через чат-боты в Viber и Telegram.

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Укрзализныця Дети Льготы
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