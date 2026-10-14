РФ массированно атаковала железную дорогу Украины: заблокированы ключевые направления

Об этом заявил глава правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Facebook.

"Враг пытается разрушить все, до чего может дотянуться: локомотивные и вагонные депо, ремонтные предприятия, вокзалы и станции, не говоря уже о подвижном составе", - подчеркнул Перцовский.

По его словам, минувшей ночью под массированную волну вражеских ударов попала железная дорога в Харьковской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой и Тернопольской областях.

"Выбивало энергетику, наши специалисты тут же восстанавливали ее, из-за негабарита блокировались ключевые направления - организовывали альтернативные маршруты и обеспечивали проезд", - рассказал Перцовский.

Он также подчеркнул, что этой ночью обошлось без человеческих потерь, поскольку всех работников УЗ вовремя предупреждали об опасности. Люди успели эвакуироваться и спасти свои жизни.

Несмотря на это, материальные потери украинской железной дороги снова значительные - восстановительные работы уже начались.

Перцовский добавил, что движение в киевском узле останавливала баллистическая угроза. Сейчас один за другим отправляются поезда, задержанные из соображений безопасности.

"Огромная благодарность и уважение каждому железнодорожнику за то, что обеспечивает движение в таких условиях! Объятия и поддержка нашим пассажирам за терпение и выдержку в условиях жестких, но необходимых протоколов безопасности. Несмотря ни на что, едем!", - подытожил председатель правления АО "Укрзализныця".