"Укрзализныця" устанавливает пандусы в вагонах: как их найти в приложении
"Укрзализныця" продолжает оснащать пассажирские вагоны пандусами для безбарьерной посадки с высоких платформ. В настоящее время они уже установлены в 167 вагонах.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Пандусами оборудованы, в частности, новые вагоны в составе флагманских поездов. Соответствующие вагоны имеют специальную отметку в приложении УЗ. Также пандусы есть во всех детских и инклюзивных вагонах.
Кому упростят посадку
Пандусы используют на высоких платформах. Они должны облегчить посадку и высадку пассажиров, нуждающихся в дополнительном удобстве.
В частности, речь идет о ветеранах с инвалидностью и семьях с детьми в колясках. В то же время воспользоваться такой возможностью может любой пассажир, которому сложно самостоятельно совершить посадку с высокой платформы.
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Когда пандусы появятся в старых вагонах
По данным "Укрзализныци", все новые вагоны уже оснащают пандусами.
Для старого подвижного состава компания постепенно производит новые облегченные трапы. Завершить модернизацию этого парка планируется к концу 2027 года.
Ранее РБК-Украина писало, что пассажиры "Укрзализныци" могут заказывать постельное белье и пользоваться им во время поездки за отдельную плату. В то же время часть базовых услуг, включая доступ к туалету, кипяченую воду и пользование аптечкой, уже входит в стоимость билета.
Также мы рассказывали, должен ли проводник помогать пассажирам убирать постель.