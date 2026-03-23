Кто на самом деле должен собирать постель в поезде? В "Укрзализныце" разъяснили правила

20:26 23.03.2026 Пн
3 мин
За сколько времени до прибытия поезда нужно сдать постель?
aimg Татьяна Веремеева
Кто на самом деле должен собирать постель в поезде? В "Укрзализныце" разъяснили правила Фото: Постель в детском вагоне (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

В "Укрзализныце" объяснили правила пользования постельным бельем в поездах после жалобы пассажирки. Там отметили, что сбор белья перед прибытием - обязательная процедура.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на комментарий "Укрзализныци" под сообщением в Treads.

Главное:

  • Сбор постельного белья за 30 минут до прибытия поезда является официальной обязанностью проводника согласно инструкциям.
  • Пассажиры, со своей стороны, должны сложить использованные вещи и не препятствовать работе персонала по подготовке вагона.
  • Проводник имеет право заранее напоминать о необходимости подготовки к выходу, что соответствует правилам обслуживания.
  • Для людей с инвалидностью, больных, пожилых пассажиров и родителей с маленькими детьми проводник обязан помогать с застиланием и сбором постели.
  • Невыполнение законных требований проводника является нарушением правил поведения на железнодорожном транспорте.

Кто должен собирать постель

Дискуссия возникла после сообщения пассажирки, которая пожаловалась на действия проводника во время поездки в купейном вагоне. По ее словам, проводник несколько раз напоминал сдать постельное белье еще до прибытия поезда, что создало дискомфорт для детей, которые спали.

В "Укрзалізниці" объяснили, что действия проводника в целом соответствуют установленным правилам обслуживания пассажиров.

Согласно инструкциям, примерно за 30 минут до прибытия поезда на конечную станцию проводник обязан организовать сбор постельного белья, чтобы подготовить вагон к дальнейшей эксплуатации.

При этом пассажиры должны сложить использованное белье.

Может ли проводник напоминать заранее

В компании отметили, что проводник имеет право заранее напомнить пассажирам о подготовке к прибытию, что и было сделано в этом случае.

Сообщение в Treads с комментариями "Укрзализныци" (скриншот РБК-Украина)
Сообщение в Treads с комментариями "Укрзализныци" (скриншот РБК-Украина)

Вместе с тем в "Укрзализныце" признали, что способ коммуникации мог вызвать дискомфорт, и пообещали обратить внимание на вежливость в общении с пассажирами.

Что говорят правила

В соответствии с Постановлением Кабинета министров Украины №903, пассажирам запрещается не выполнять требования проводника.

Также согласно Порядку обслуживания граждан железнодорожным транспортом, постельные принадлежности выдает проводник после оплаты, а их сбор за 30 минут до прибытия является его обязанностью.

Правила для пассажиров и проводников согласно Порядку обслуживания граждан железнодорожным транспортом (скриншот: РБК-Украина)
Правила для пассажиров и проводников согласно Порядку обслуживания граждан железнодорожным транспортом (скриншот: РБК-Украина)

Отдельно отмечается, что проводник должен помогать с застиланием постели людям с инвалидностью, больным, пожилым пассажирам и тем, кто путешествует с маленькими детьми.

Таким образом, подготовка к прибытию поезда является общей ответственностью проводника и пассажиров, но должна происходить с соблюдением правил и корректной коммуникации.

Ранее РБК-Украина рассказывало, как "Укрзализныця" реагирует на конфликты и угрозы безопасности пассажиров в поездах. В случае инцидентов проводник действует по четкому алгоритму: сообщает начальнику поезда, разделяет участников конфликта, при необходимости вызывает полицию, а пассажирам советуют сразу обращаться за помощью или использовать "тревожную кнопку".

Также в "Укрзализныце" определили четкий алгоритм действий для пассажиров во время вражеских атак. Главное - действовать немедленно и не тратить время на спасение личных вещей.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
