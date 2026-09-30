"Укрзалізниця" встановлює пандуси у вагонах: як їх знайти у застосунку

"Укрзалізниця" продовжує оснащувати пасажирські вагони пандусами для безбар'єрної посадки з високих платформ. Наразі вони вже встановлені у 167 вагонах.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Пандусами обладнані, зокрема, нові вагони у складі флагманських поїздів. Відповідні вагони мають спеціальну позначку в застосунку УЗ. Також пандуси є в усіх дитячих та інклюзивних вагонах.

Кому спростять посадку

Пандуси використовують на високих платформах. Вони мають полегшити посадку та висадку пасажирів, яким потрібна додаткова зручність.

Зокрема, йдеться про ветеранів з інвалідністю та родини з дітьми у візочках. Водночас скористатися такою можливістю може будь-який пасажир, якому складно самостійно здійснити посадку з високої платформи.

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Коли пандуси з'являться у старих вагонах

За даними "Укрзалізниці", всі нові вагони вже оснащують пандусами.

Для старого рухомого складу компанія поступово виготовляє нові полегшені трапи. Завершити модернізацію цього парку планують до кінця 2027 року.