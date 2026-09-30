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"Укрзалізниця" встановлює пандуси у вагонах: як їх знайти у застосунку

20:05 30.09.2026 Ср
2 хв
aimg Тетяна Веремєєва
"Укрзалізниця" встановлює пандуси у вагонах: як їх знайти у застосунку Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
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"Укрзалізниця" продовжує оснащувати пасажирські вагони пандусами для безбар'єрної посадки з високих платформ. Наразі вони вже встановлені у 167 вагонах.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Пандусами обладнані, зокрема, нові вагони у складі флагманських поїздів. Відповідні вагони мають спеціальну позначку в застосунку УЗ. Також пандуси є в усіх дитячих та інклюзивних вагонах.

Кому спростять посадку

Пандуси використовують на високих платформах. Вони мають полегшити посадку та висадку пасажирів, яким потрібна додаткова зручність.

Зокрема, йдеться про ветеранів з інвалідністю та родини з дітьми у візочках. Водночас скористатися такою можливістю може будь-який пасажир, якому складно самостійно здійснити посадку з високої платформи.

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Коли пандуси з'являться у старих вагонах

За даними "Укрзалізниці", всі нові вагони вже оснащують пандусами.

Для старого рухомого складу компанія поступово виготовляє нові полегшені трапи. Завершити модернізацію цього парку планують до кінця 2027 року.

Раніше РБК-Україна писало, що пасажири "Укрзалізниці" можуть замовляти постільну білизну та користуватися нею під час поїздки за окрему плату. Водночас частина базових послуг, зокрема доступ до туалету, кип'ячена вода та користування аптечкою, уже входить у вартість квитка.

Також ми розповідали, чи повинен провідник допомагати пасажирам збирати постіль.

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