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"Укрзализныця" возобновила транзит украинского зерна через Польшу, - СМИ

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Вторник 25 апреля 2023 00:47
"Укрзализныця" возобновила транзит украинского зерна через Польшу, - СМИ Фото: УЗ возобновила транзит зерна по территории Польши (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

АО "Укрзализныця" возобновило транзит украинской сельскохозяйственной продукции на экспорт через территорию Польши, прекращенного 15 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс Украина.

"Укрзализныця" возобновляет экспортные транзитные перевозки украинских сельскохозяйственных грузов железнодорожным транспортом через территорию Польши. Соответствующее сообщение об отмене ограничений на перевозку компания получила от польского перевозчика PKP Cargo 21 апреля 2023 года", - сообщили изданию в пресс-службе УЗ.

Перевозка зерна и продовольствия разрешена для наземного транзита и транзита в порты в Гданьске, Гдыне, Свиноуйске и Шецине.

"Зеркальные ограничительные конвенции по транзиту ряда грузов в направлении Польши, введенные УЗ с 17 апреля после обращения польских железнодорожных операторов PKP Cargo и PKP LHS, также будут отменены вскоре", - пишет издание.

Напомним, 15 апреля Польша запретила импорт зерна и прочего продовольствия из Украины, но 18 апреля страны договорились о возобновлении транзита .

Позже стало известно, что министры сельского хозяйства Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии написали письмо Европейской комиссии, где призывают расширить список продуктов из Украины, ввоз которых на территорию этих стран должен быть запрещен .

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