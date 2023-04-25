"Укрзализныця" возобновила транзит украинского зерна через Польшу, - СМИ

АО "Укрзализныця" возобновило транзит украинской сельскохозяйственной продукции на экспорт через территорию Польши, прекращенного 15 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс Украина .

"Укрзализныця" возобновляет экспортные транзитные перевозки украинских сельскохозяйственных грузов железнодорожным транспортом через территорию Польши. Соответствующее сообщение об отмене ограничений на перевозку компания получила от польского перевозчика PKP Cargo 21 апреля 2023 года", - сообщили изданию в пресс-службе УЗ.

Перевозка зерна и продовольствия разрешена для наземного транзита и транзита в порты в Гданьске, Гдыне, Свиноуйске и Шецине.

"Зеркальные ограничительные конвенции по транзиту ряда грузов в направлении Польши, введенные УЗ с 17 апреля после обращения польских железнодорожных операторов PKP Cargo и PKP LHS, также будут отменены вскоре", - пишет издание.