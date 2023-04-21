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Пять стран просят Еврокомиссию расширить список запрещенных для импорта продуктов из Украины

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Пятница 21 апреля 2023 22:10
Пять стран просят Еврокомиссию расширить список запрещенных для импорта продуктов из Украины Фото: пять стран просят Еврокомиссию расширить список запрещенных для импорта продуктов из Украины (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министры сельского хозяйства Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии написали письмо Европейской комиссии, где призывают расширить перечень продуктов из Украины, ввоз которых на территорию этих стран должен быть запрещен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.

Страны считают, что предложенная исключительная мера пресечения в виде разрешения импорта только для транзита в остальное ЕС и остальной мир должна охватывать более широкий спектр продуктов, чем пшеница, кукуруза, семена рапса и подсолнечника.

"Мы предлагаем расширить область применения также на подсолнечное масло, муку, мед, сахар, мягкие фрукты, яйца, мясо, молоко и молочные продукты", - говорится в письме.

Представители пяти стран просят продолжить действие этих мер по окончании режима отмены пошлин на товары из Украины, которая состоится в июне 2023 года.

"Отмена этих мер может рассматриваться только после восстановления рыночного равновесия в приграничных или прилегающих государствах-членах", - подчеркнули они.

Министры также просят поскорее подготовить очередной пакет поддержки для пострадавших фермеров, а также ввести механизм автоматической поддержки в аналогичных ситуациях в будущем.

Напомним, 15 апреля Польша запретила импорт зерна и прочего продовольствия из Украины, но 18 апреля страны договорились о возобновлении транзита.

Кроме того, Венгрия запретила импорт 25 продуктов из Украины, о подобных решениях думают в Словакии и Болгарии.

В то же время Евросоюз готовит экстренные ограничения на импорт украинского зерна.

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