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"Укрзалізниця" відновила транзит українського зерна через Польщу, - ЗМІ

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Вівторок 25 квітня 2023 00:47
"Укрзалізниця" відновила транзит українського зерна через Польщу, - ЗМІ Фото: УЗ поновила транзит зерна територією Польщі (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

АТ "Укрзалізниця" відновило транзит української сільськогосподарської продукції на експорт через територію Польщі, який був припинений 15 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс Україна.

"Укрзалізниця" відновлює експортні транзитні перевезення українських сільськогосподарських вантажів залізничним транспортом через територію Польщі. Відповідне повідомлення про скасування обмежень на зазначені перевезення компанія отримала від польського перевізника PKP Cargo 21 квітня 2023 року", - повідомили виданню в пресслужбі УЗ.

Наразі перевезення зерна і іншого продовольства дозволено для наземного транзиту та транзиту до портів в Гданську, Гдині, Свіноуйсьце та Шецині.

"Дзеркальні обмежувальні конвенції щодо транзиту низки вантажів у напрямку Польщі, запроваджені УЗ із 17 квітня після звернення польських залізничних операторів PKP Cargo і PKP LHS, також буде скасовано незабаром", - пише видання.

Нагадаємо, 15 квітня Польща заборонила імпорт зерна та іншого продовольства з України, але 18 квітня країни домовилися про поновлення транзиту.

Пізніше стало відомо, що міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини написали листа Європейській комісії, де закликають розширити перелік продуктів з України, ввезення яких на територію цих країн має бути заборонено.

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