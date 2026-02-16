Убытки УЗ в сфере пассажирских перевозок УЗ выросли до 22 млрд грн: эксперты предложили выход

В 2025 году модель финансирования пассажирских перевозок Укрзализныци фактически исчерпала себя. Выходом для компании является переход к модели PSO (Public Service Obligation).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр транспортных стратегий .

В чем причина

Из-за падения грузовой базы УЗ больше не может покрывать убытки пассажирского сегмента за счет грузовых перевозок, что создает риск операционного разрыва между доходами и расходами.

Какой существует выход?

Выходом для компании является переход к модели PSO (Public Service Obligation), когда государство или местные власти заказывают социально значимые маршруты и компенсируют разницу между тарифом и себестоимостью.

По словам заместителя министра развития общин и территорий Алексея Балесты, соответствующий экспериментальный проект планируют представить в ближайшее время.

По оценкам экспертов, объем компенсаций в рамках полноценной модели PSO может составлять 20-40 млрд грн в год с учетом убытков инфраструктуры и потребности в обновлении подвижного состава.

Сокращение грузовых перевозок и рост пассажиропотока

По данным отраслевых экспертов, объемы грузовых перевозок с начала полномасштабного вторжения сократились со 175 млн тонн в 2024 году до 161 млн тонн в 2025-м. В таких условиях традиционная практика кросс-субсидирования стала экономически неоправданной.

Между тем пассажиропоток растет: в 2025 году поездами дальнего следования перевезено 28 млн пассажиров - больше, чем в довоенном 2021 году. Однако убытки сегмента также растут: более 18 млрд грн в 2024 году, более 22 млрд грн в 2025-м. По прогнозам, в 2026 году они составят 25 млрд грн.

Балеста ранее отмечал, что если государство устанавливает социально ориентированные тарифы, оно должно компенсировать перевозчику разницу. В то же время предложение парламентского комитета выделить 26 млрд грн на поддержку пассажирского сектора не было учтено в полном объеме - в этом году предусмотрено 16 млрд грн из резервного фонда.

Эксперты отмечают: без системной государственной поддержки пассажирские перевозки не смогут функционировать стабильно. "Обеспечение доступных перевозок это форма реализации конституционных прав граждан", - говорит доктор технических наук Александр Красноштан.