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УЗ усиливает контроль при посадке в поезда: что изменится для пассажиров

Четверг 24 июля 2025 20:08
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УЗ усиливает контроль при посадке в поезда: что изменится для пассажиров Фото: УЗ усиливает контроль при посадке пассажиров в поезда (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

"Укрзализныця" усиливает контроль документов при посадке пассажиров в поезда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

"В последние дни мы получили ряд обращений относительно ненадлежащего контроля документов поездными бригадами - в частности, совпадают ли имя в билете и в паспорте пассажира", - говорится в сообщении.

В связи с этим "Укрзализныця" усиливает проверку документов перед посадкой:

  • на станциях выборочно будут работать группы военизированной охраны;
  • поездные бригады получили дополнительные указания по тщательной сверке данных.

В УЗ напомнили о ряде инструментов контроля, которые работают уже более двух лет:

  • для приобретения билетов на популярные международные рейсы нужна верификация через Дію;
  • сотни пассажиров с билетами на чужое имя уже не были допущены к поездам;
  • OLX блокирует мошенников, которые пытаются перепродавать билеты - если видите такие объявления, сообщайте нам.

"Мы стремимся дать каждому честному украинскому пассажиру возможность беспрепятственно приобрести билет в нужном направлении", - отметили в компании.

Там добавили, что УЗ продолжает выделять резерв билетов для военнослужащих, предоставлять приоритет детским группам из прифронтовых регионов, а также везти в своих вагонах раненых, внутренне перемещенных лиц и международную дипломатию.

Как отметили в компании, это создает дополнительную нагрузку на парк УЗ, однако для стабилизации назначаются дополнительные рейсы, оптимизируется каждый вагон и начинается новый этап борьбы с перекупщиками.

Куда делись билеты на поезда?

Напомним, украинцы все чаще жалуются, что в последнее время сложно купить билет на поезд в нужном направлении.

Железнодорожники объяснили, почему так происходит, и назвали несколько способов, как ситуацию можно улучшить.

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Укрзализныця Поезда
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