УЗ усиливает контроль при посадке в поезда: что изменится для пассажиров

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

"В последние дни мы получили ряд обращений относительно ненадлежащего контроля документов поездными бригадами - в частности, совпадают ли имя в билете и в паспорте пассажира", - говорится в сообщении.

В связи с этим "Укрзализныця" усиливает проверку документов перед посадкой:

на станциях выборочно будут работать группы военизированной охраны;

поездные бригады получили дополнительные указания по тщательной сверке данных.

В УЗ напомнили о ряде инструментов контроля, которые работают уже более двух лет:

для приобретения билетов на популярные международные рейсы нужна верификация через Дію;

сотни пассажиров с билетами на чужое имя уже не были допущены к поездам;

OLX блокирует мошенников, которые пытаются перепродавать билеты - если видите такие объявления, сообщайте нам.

"Мы стремимся дать каждому честному украинскому пассажиру возможность беспрепятственно приобрести билет в нужном направлении", - отметили в компании.

Там добавили, что УЗ продолжает выделять резерв билетов для военнослужащих, предоставлять приоритет детским группам из прифронтовых регионов, а также везти в своих вагонах раненых, внутренне перемещенных лиц и международную дипломатию.

Как отметили в компании, это создает дополнительную нагрузку на парк УЗ, однако для стабилизации назначаются дополнительные рейсы, оптимизируется каждый вагон и начинается новый этап борьбы с перекупщиками.