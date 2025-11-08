"Укрзализныця" опровергла фейки о сокращении количества поездов на Полтавщину

После ночных ударов по железнодорожной инфраструктуре Полтавской области движение поездов сохраняется. Любые изменения расписания публикуются только на официальных каналах компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю ".

"Телеграмм-каналы распространяют апокалиптические фото с Полтавщины, сеют панику и запугивают украинцев "сокращениями поездов и ограничениями движения" в регионе.

Такие удары по депо, подстанциям и инфраструктуре железной дороги уже стали ежедневным явлением, мы восстанавливаемся и находим решения для сохранения движения после каждой такой атаки", - отметили железнодорожники.

"Укрзализныця" отметила, что все официальные изменения расписания публикуются исключительно на ее каналах.

Из-за ударов по депо, подстанциям и инфраструктуре железной дороги движение поездов в регионе временно затруднено, но железнодорожники уже восстанавливают электроснабжение и используют резервные тепловозы на обесточенных участках, в частности между Гребенкой и Полтавой. Ремонтные работы продолжаются, чтобы сохранить движение всех поездов.

Например, Интерсити+ №712 Киев-Гусаровка, что на краматорском направлении, сейчас следует в Лозовую под резервным тепловозом, а дальнейшее сообщение обеспечивается подменным подвижным составом.

Следить за актуальными задержками можно на портале uz-vezemo. Компания призывает сохранять спокойствие, доверять только официальной информации и не распространять непроверенные сообщения.