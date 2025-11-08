"Укрзалізниця" спростувала фейки щодо скорочення кількості потягів на Полтавщину
Після нічних ударів по залізничній інфраструктурі Полтавської області рух поїздів зберігається. Будь-які зміни розкладу публікуються лише на офіційних каналах компанії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
"Телеграм-канали поширюють апокаліптичні фото з Полтавщини, сіють паніку і залякують українців "скороченнями поїздів та обмеженнями руху" в регіоні.
Такі удари по депо, підстанціях та інфраструктурі залізниці вже стали щоденним явищем, ми відновлюємось і знаходимо рішення для збереження руху після кожної такої атаки", - зазначили залізничники.
"Укрзалізниця" наголосила, що всі офіційні зміни розкладу публікуються виключно на її каналах.
Через удари по депо, підстанціях та інфраструктурі залізниці рух поїздів у регіоні тимчасово ускладнений, але залізничники вже відновлюють електропостачання та використовують резервні тепловози на знеструмлених ділянках, зокрема між Гребінкою та Полтавою. Ремонтні роботи тривають, щоб зберегти рух усіх поїздів.
Наприклад, Інтерсіті+ №712 Київ-Гусарівка, що на краматорському напрямку, зараз слідує до Лозової під резервним тепловозом, а подальше сполучення забезпечується підмінним рухомим складом.
Слідкувати за актуальними затримками можна на порталі uz-vezemo. Компанія закликає зберігати спокій, довіряти лише офіційній інформації та не поширювати неперевірені повідомлення.
Обстріл України
В ніч на 8 листопада Україна зазнала масштабної атаки з боку Росії, під час якої ворог використав ракети та безпілотники для ударів по об’єктах енергетики.
Внаслідок пошкоджень електромереж у кількох областях було введено аварійні відключення електроенергії, що спричинило перебої у роботі важливих систем.
