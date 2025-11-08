"Укрзализныця" раскрыла, сколько маршрутов являются убыточными и планирует ли их отменить

Убыточные маршруты "Укрзализныци"

По состоянию на сейчас, "Укрзализныця" имеет 98 пассажирских маршрутов, 56 из них являются убыточными. Однако несмотря на это компания не собирается их отменять, поскольку большинство из них являются социально важными. Например, в те же Карпаты идет много поездов с плацкартными вагонами, что позволяет отправлять школьников на летний отдых и тому подобное.

Самыми убыточными являются маршруты в карпатский регион: Ясиня, Солотвино, Мукачево, Рахов, Ивано-Франковск. В то же время прибыльными являются международные маршруты: Кишинев, Перемышль, Хелм, Будапешт.

"Подняв цены в три-четыре раза, мы сделали бы для большой части нашего населения эти поездки недоступными. И это наиболее важные слои населения", - заявил Александр Перцовский.

Маршруты поездов и их рентабельность (скриншот)

Чтобы перекрыть расходы, компания рассматривала вариант сокращения маршрутов. В этом случае пришлось бы отменить 501 пригородный рейс. Однако от этой идеи отказались. Зато "Укрзализныця" предложила государству софинансирование социального сегмента, то есть запуск программы "УЗ 3000", которая призвана поддержать как железную дорогу, так и украинцев.

Какая реальная себестоимость билетов "УЗ"

Цены на билеты "Укрзализныци" значительно ниже их реальной себестоимости. Наибольший разрыв - в плацкарте, где поездки продают более чем вдвое дешевле.

По данным компании, билет в СВ стоит 1 437 грн при себестоимости 2 576 грн, в первом классе "Интерсити" - 691 против 1 017 грн, в купе - 606 против 1 335 грн, в плацкарте - 374 против 1 040 грн.

Таким образом, разрыв между реальной стоимостью перевозки и ценой билета достигает от 47% до 178%. В "УЗ" объясняют, что тарифы остаются социальными, несмотря на рост расходов на ремонт, топливо и содержание инфраструктуры.

Также в "УЗ" отметили, что теперь уже не удается благодаря прибыли от грузоперевозок перекрывать расходы на пассажирские маршруты, как это было раньше.