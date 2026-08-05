"Укрзализныця" раскрыла новые подробности трагедии на станции Квитневая на Киевщине

В результате ночного удара по Киевщине погибли 8 человек. Враг попал по объектам в Броварском районе, под ударом оказались работники предприятий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрзализныци".
В компании отметили, что российские войска целенаправленно нанесли массированный удар по гражданским логистическим центрам.
Под атакой оказались работники этих предприятий, которые при обстреле находились непосредственно на платформе железнодорожной станции Квитневая в Броварском районе. В результате вражеского обстрела погибли 8 человек.
"На время повышенной опасности массированных комбинированных атак Укрзализныця приостанавливает движение поездов в киевском регионе. Так было и вчера: движение поездов было временно остановлено, а пассажиры эвакуированы", - говорится в заявлении.
В УЗ отметили, что все изменения в расписании сообщали на официальных ресурсах. В настоящее время движение поездов в Киевской области полностью возобновлено.
На малых посадочных платформах нет дежурного персонала железной дороги, поэтому пассажирам следует своевременно и оперативно эвакуироваться.
Железнодорожники призывали соблюдать меры безопасности, особенно при угрозе применения баллистического вооружения:
В компании подчеркнули, что мониторинговые центры и дальше будут останавливать движение транспорта в случае фиксации непосредственной угрозы для объектов и людей. Это может вызвать задержки рейсов, но является необходимой мерой для сохранения жизней.
Напомним, в ночь на 5 августа Россия нанесла массированный удар по Киеву и Киевской области. В результате атаки вспыхнули пожары в жилых домах, складских комплексах и офисных помещениях.
Отметим, что вблизи атакованных логистических центров на территории железнодорожной платформы обнаружили погибших. По последним данным, в Киевской области в результате российской атаки погибли по меньшей мере 17 человек, еще 36 получили ранения.