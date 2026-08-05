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"Укрзалізниця" розкрила нові подробиці трагедії на станції Квітнева на Київщині

18:28 05.08.2026 Ср
2 хв
Під ударом опинились працівники логістичних центрів, які вночі обстріляла РФ
aimg Валерій Ульяненко
Ілюстративне фото: вночі ворог вдарив по Київській області (Getty Images)

Унаслідок нічного удару по Київщині загинули 8 людей. Ворог поцілив по об'єктах у Броварському районі, під ударом опинились працівники підприємств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укрзалізниці".

У компанії зазначили, що російські війська цілеспрямовано завдали масованого удару по цивільних логістичних центрах.

Під атакою опинилися працівники цих підприємств, які під час обстрілу перебували безпосередньо на платформі залізничної станції Квітнева в Броварському районі. Унаслідок ворожого обстрілу загинули 8 осіб.

"На час підвищеної небезпеки масованих комбінованих атак Укрзалізниця призупиняє рух поїздів у київському регіоні. Так було і вчора: рух поїздів було тимчасово зупинено, а пасажирів евакуйовано", - йдеться у заяві.

В УЗ наголосили, що про всі зміни в розкладі повідомляли на офіційних ресурсах. Наразі рух поїздів у Київській області повністю відновлено.

Зазначається, що на малих посадкових платформах немає чергового персоналу залізниці, тому пасажирам слід своєчасно й оперативно евакуюватися.

Правила безпеки для пасажирів

Залізничники закликали дотримуватися заходів безпеки, особливо під час загрози застосування балістичного озброєння:

  • під час обстрілів перебувати в укриттях або щонайменше подалі від вокзалів, перонів, платформ та колій;
  • стежити за оновленнями розкладу та затримками рейсів онлайн, не залишаючись на станціях.

У компанії наголосили, що моніторингові центри й надалі зупинятимуть рух транспорту у разі фіксації безпосередньої загрози для об'єктів та людей. Це може спричиняти затримки рейсів, але є необхідним заходом для збереження життів.

Нагадаємо, у ніч на 5 серпня Росія завдала масованого удару по Києву та Київській області. Внаслідок атаки спалахнули пожежі у житлових будинках, складських комплексах і офісних приміщеннях.

Зазначимо, поблизу атакованих логістичних центрів на території залізничної платформи виявили загиблих. За останніми даними, у Київській області внаслідок російської атаки загинули щонайменше 17 людей, ще 36 отримали поранення.

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УкрзалізницяКиївська областьВійна в Україні