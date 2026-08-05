"Укрзалізниця" розкрила нові подробиці трагедії на станції Квітнева на Київщині

Унаслідок нічного удару по Київщині загинули 8 людей. Ворог поцілив по об'єктах у Броварському районі, під ударом опинились працівники підприємств.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укрзалізниці".
У компанії зазначили, що російські війська цілеспрямовано завдали масованого удару по цивільних логістичних центрах.
Під атакою опинилися працівники цих підприємств, які під час обстрілу перебували безпосередньо на платформі залізничної станції Квітнева в Броварському районі. Унаслідок ворожого обстрілу загинули 8 осіб.
"На час підвищеної небезпеки масованих комбінованих атак Укрзалізниця призупиняє рух поїздів у київському регіоні. Так було і вчора: рух поїздів було тимчасово зупинено, а пасажирів евакуйовано", - йдеться у заяві.
В УЗ наголосили, що про всі зміни в розкладі повідомляли на офіційних ресурсах. Наразі рух поїздів у Київській області повністю відновлено.
Зазначається, що на малих посадкових платформах немає чергового персоналу залізниці, тому пасажирам слід своєчасно й оперативно евакуюватися.
Залізничники закликали дотримуватися заходів безпеки, особливо під час загрози застосування балістичного озброєння:
У компанії наголосили, що моніторингові центри й надалі зупинятимуть рух транспорту у разі фіксації безпосередньої загрози для об'єктів та людей. Це може спричиняти затримки рейсів, але є необхідним заходом для збереження життів.
Нагадаємо, у ніч на 5 серпня Росія завдала масованого удару по Києву та Київській області. Внаслідок атаки спалахнули пожежі у житлових будинках, складських комплексах і офісних приміщеннях.
Зазначимо, поблизу атакованих логістичних центрів на території залізничної платформи виявили загиблих. За останніми даними, у Київській області внаслідок російської атаки загинули щонайменше 17 людей, ще 36 отримали поранення.