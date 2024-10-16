"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда по популярным маршрутам: куда будут курсировать
"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на школьные каникулы для детских групп и других пассажиров по самых популярных направлениях. Дополнительные поезда будут курсировать из Киева в Ужгород и Львов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
В компании отмечают, что поезд №213/214 Киев – Ужгород отправится 25 и 27 октября из Киева с рекордным количеством детских групп на борту. Обратные рейсы из Ужгорода запланированы на 26 и 28 октября в 20.20 с прибытием в Киев в 10:06. Билеты уже в продаже.
Поезд Интерсити+ №777/778 Киев – Львов будет курсировать 25, 26 и 31 октября. Отправление из Киева в 6:54, прибытие во Львов в 13:12. Со Львова поезд будет отправляться в 13:50, в Киев должен прибыть в 20:02.
Подробнее ознакомиться с расписанием движения и купить билеты можно в мобильном приложении "Укрзализныци", на вебсайте, в чат-боте и в кассах вокзалов.
Напомним, "Укрзализныця" объявила о дополнительных поездах на осенние школьные каникулы. В октябре будут курсировать дополнительные рейсы из Киева во Львов и Одессу. В частности, назначен дневной поезд №191/192 Львов – Киев – Львов, который будет отправляться из Киева 20, 25 и 27 октября. В составе будут купейные и люксовые вагоны.
Кроме того, поезд №115/116 Киев – Одесса отправится из Киева 27 октября.
РБК-Украина рассказывало, что во время осенних каникул будут курсировать дополнительные рейсы поезда №239/240 Киев – Каменец-Подольский – Киев. Поезд будет отправляться из Киева 24, 28 и 31 октября. Он будет останавливаться в Хмельницком и Виннице.
"Укрзализныця" также сообщила о рекордном спросе на групповые перевозки во время осенних каникул. На 25 октября первый день массовых путешествий школьников уже забронировано более 3000 мест для детских групп.
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