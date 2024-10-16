"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди за популярними маршрутами: куди курсуватимуть

"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди на шкільні канікули для дитячих груп та інших пасажирів у найпопулярніших напрямках. Додаткові поїзди курсуватимуть із Києва в Ужгород та Львів.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на "Укрзалізницю" .

У компанії зазначають, що поїзд №213/214 Київ – Ужгород вирушить 25 та 27 жовтня з Києва, з рекордною кількістю дитячих груп на борту. Зворотні рейси з Ужгорода заплановані на 26 та 28 жовтня о 20:20 з прибуттям до Києва о 10:06. Квитки вже у продажу.

Поїзд Інтерсіті+ №777/778 Київ – Львів курсуватиме 25, 26 та 31 жовтня. Відправлення з Києва о 6:54, прибуття до Львова о 13:12. Зі Львова поїзд вирушатиме о 13:50, до Києва він має прибути о 20:02.

Детальніше ознайомитися із розкладом руху та придбати квитки можна у мобільному застосунку "Укрзалізниці", на вебсайті, в чат-боті та в касах вокзалів.