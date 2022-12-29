Над Черным морем сбили пять российских ракет, - Ким
Украинские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять российских ракет над Черным морем в Николаевской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.
"Сбили 3 ракеты над морем у нас", - написал он, после чего добавил: "Еще минус 2. Красавцы".
При этом он отметил, что атака управляемыми ракетами идет в несколько очередей - значит снимать прилеты категорически нельзя.
"Сегодня ЗСУ поставит новый рекорд по сбитию", - добавил он.
Российская армия утром 29 декабря вновь атаковала ракетами Украину. Ожидается пуск 100 ракет в несколько волн.
Напомним, 29 декабря утро в Украине началось с масштабной воздушной тревоги. Украинцев предупреждают об опасности ракетных ударов.
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