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Над Черным морем сбили пять российских ракет, - Ким

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Украина, Четверг 29 декабря 2022 09:04
Над Черным морем сбили пять российских ракет, - Ким Фото: лава Николаевской ОВА Виталий Ким (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Украинские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять российских ракет над Черным морем в Николаевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.

"Сбили 3 ракеты над морем у нас", - написал он, после чего добавил: "Еще минус 2. Красавцы".

При этом он отметил, что атака управляемыми ракетами идет в несколько очередей - значит снимать прилеты категорически нельзя.

"Сегодня ЗСУ поставит новый рекорд по сбитию", - добавил он.

Российская армия утром 29 декабря вновь атаковала ракетами Украину. Ожидается пуск 100 ракет в несколько волн.

Напомним, 29 декабря утро в Украине началось с масштабной воздушной тревоги. Украинцев предупреждают об опасности ракетных ударов.

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