Над Черным морем сбили пять российских ракет, - Ким

Украинские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять российских ракет над Черным морем в Николаевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram .

"Сбили 3 ракеты над морем у нас", - написал он, после чего добавил: "Еще минус 2. Красавцы".

При этом он отметил, что атака управляемыми ракетами идет в несколько очередей - значит снимать прилеты категорически нельзя.

"Сегодня ЗСУ поставит новый рекорд по сбитию", - добавил он.