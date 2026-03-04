ua en ru
Ср, 04 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Укрзализныця предупредила о задержке поездов - детали

Украина, Среда 04 марта 2026 07:44
UA EN RU
Укрзализныця предупредила о задержке поездов - детали Фото: Укрзализныця (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

О сложностях в движении в среду, 4 марта, сообщили представители железной дороги, призвав пассажиров внимательно следить за объявлениями на станциях и в поездах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Укрзализныци".

Читайте также: "Укрзализныця" переходит на модель PSO: что это значит для бизнеса и пассажиров

Какие рейсы задерживаются

В Днепропетровской области зафиксированы перебои в графике движения пригородных поездов. Причиной названа ситуация с безопасностью в регионе.

На конечные станции с опозданием следуют, в частности, поезда №6503 Пятихатки – Рокуватая и №6005 Днепр – Пятихатки.

Время задержки может изменяться в зависимости от оперативной обстановки.

Обращение к пассажирам

Пассажирам рекомендуют внимательно слушать информацию, которую передают поездные бригады, а также следить за оповещениями на станциях и вокзалах. Актуальные данные о прибытии и отправлении рейсов объявляются дополнительно.

В железнодорожной службе подчеркивают, что меры связаны с безопасностью движения и направлены на предотвращение возможных рисков.

Напоминаем, что объединение предприятий "Укрметаллургпром" обратилось к премьер-министру Украины Юлия Свириденко с официальной просьбой установить мораторий на повышение железнодорожных грузовых тарифов до окончания действия военного положения.

Отметим, что участники подпольного движения АТЕШ заявили о проведении диверсий на железнодорожной инфраструктуре во временно оккупированном Луганске, которая использовалась как основной и фактически единственный стабильный маршрут переброски российских ресурсов с территории РФ к линии фронта.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Поезда
Новости
Память Корюковки: МИД напомнил Венгрии о преступлениях ее армии в Украине
Память Корюковки: МИД напомнил Венгрии о преступлениях ее армии в Украине
Аналитика
Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой