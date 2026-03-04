Укрзализныця предупредила о задержке поездов - детали
О сложностях в движении в среду, 4 марта, сообщили представители железной дороги, призвав пассажиров внимательно следить за объявлениями на станциях и в поездах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Укрзализныци".
Какие рейсы задерживаются
В Днепропетровской области зафиксированы перебои в графике движения пригородных поездов. Причиной названа ситуация с безопасностью в регионе.
На конечные станции с опозданием следуют, в частности, поезда №6503 Пятихатки – Рокуватая и №6005 Днепр – Пятихатки.
Время задержки может изменяться в зависимости от оперативной обстановки.
Обращение к пассажирам
Пассажирам рекомендуют внимательно слушать информацию, которую передают поездные бригады, а также следить за оповещениями на станциях и вокзалах. Актуальные данные о прибытии и отправлении рейсов объявляются дополнительно.
В железнодорожной службе подчеркивают, что меры связаны с безопасностью движения и направлены на предотвращение возможных рисков.
Напоминаем, что объединение предприятий "Укрметаллургпром" обратилось к премьер-министру Украины Юлия Свириденко с официальной просьбой установить мораторий на повышение железнодорожных грузовых тарифов до окончания действия военного положения.
Отметим, что участники подпольного движения АТЕШ заявили о проведении диверсий на железнодорожной инфраструктуре во временно оккупированном Луганске, которая использовалась как основной и фактически единственный стабильный маршрут переброски российских ресурсов с территории РФ к линии фронта.