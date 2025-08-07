ua en ru
Чт, 07 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Кусты, шлем для кота или меч? Что теряют пассажиры "Укрзализныци" и как все вернуть

Четверг 07 августа 2025 10:28
UA EN RU
Кусты, шлем для кота или меч? Что теряют пассажиры "Укрзализныци" и как все вернуть Потерянные вещи пассажиров можно найти через специальный сервис УЗ (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Во время любой поездки существует риск забыть или потерять те или иные вещи. Поэтому путешествуя с "Укрзализныцей", важно знать, что делать, если любимая игрушка ребенка или даже часть багажа осталась на вокзале или в поезде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

Сколько вещей теряют на железной дороге и что это может быть

В компании рассказали, что с начала 2025 года получили уже 11 445 заявок с просьбой найти утерянные вещи.

Уточняется, что в прошлом году этих запросов было на 40% меньше.

В "Укрзализныце" поделились, что кроме "привычных" вещей - наушников, ключей, документов, кошельков или сумок - пассажиры теряли различные интересные вещи:

  • шлем для кота;
  • кусты голубики;
  • укулеле;
  • деревянный меч;
  • даже портмоне с фото Степана Бандеры.

"По прибытии поезда на выходе не спешите и обязательно проверяйте свои вещи - на месте ли ваши кусты и рассада, коты, удочки и шлемы", - отметили в УЗ.

Что делать, если во время путешествия с УЗ что-то потерялось

Если несмотря на все предостережения пассажир все же потерял какие-то свои вещи на вокзале или в поезде, необходимо заполнить соответствующую заявку:

  • зайти на официальный сайт "Укрзализныци";
  • перейти в раздел "Заказ услуг" ("Заказ сервисов онлайн");

Кусты, шлем для кота или меч? Что теряют пассажиры &quot;Укрзализныци&quot; и как все вернутьРаздел "Заказ услуг" на сайте УЗ (скриншот: uz.gov.ua)

  • выбрать услугу "Онлайн-поиск забытых вещей";
  • заполнить форму "Поиск забытых вещей".

Кусты, шлем для кота или меч? Что теряют пассажиры &quot;Укрзализныци&quot; и как все вернутьОнлайн-заявка на поиск забытых вещей (скриншот: services.uz.gov.ua)

При этом нужно указать:

  • данные пассажира (фамилию, имя, отчество, телефон, адрес электронной почты);
  • информацию о потерянном предмете (дату потери, время происшествия, описание предмета, фото);
  • место потери (вокзал, поезд, другие детали).

В "Укрзализныце" отметили, что специалисты компании оперативно помогут найти утерянное и вернуть владельцу.

"Пожалуйста, внимательно заполняйте данные, ведь после оформления заявки вы не сможете внести изменения", - посоветовали пассажирам.

Уточняется, что введенные данные будут обрабатываться конфиденциально и исключительно для обработки конкретного запроса.

"Укажите как можно больше деталей. Это существенно поможет ускорить поиск", - добавили в УЗ.

В завершение в компании сообщили, что заявки обрабатывают и связываются с пассажирами "обычно в течение суток - в порядке очереди".

"Понимаем, что вы тревожитесь и расстроены, но просим отнестись с пониманием и ждать ответа", - подытожили в "Укрзализныце".

Кусты, шлем для кота или меч? Что теряют пассажиры &quot;Укрзализныци&quot; и как все вернутьПубликация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Напомним, ранее в УЗ "рассекретили" вагоны будущего и объяснили, что и когда может измениться для пассажиров.

Кроме того, чтобы превратить поездки в поездах и посещение вокзалов Украины в увлекательное для детей событие, УЗ запустила семейный проект "Паспорт путешественника".

Тем временем мы объясняли, как успеть забронировать групповую поездку по железной дороге летом и как действовать пассажирам, если поезд опаздывает.

Читайте также, что делать и куда обращаться, чтобы вернуть вещи, потерянные в метро Киева.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Советы Поезда Путешествия Поезда Пассажиры
Новости
Трамп призвал свою команду быстро готовить встречи с Путиным и Зеленским, - CNN
Трамп призвал свою команду быстро готовить встречи с Путиным и Зеленским, - CNN
Аналитика
После Украины – Балтия? Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТО
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия После Украины – Балтия? Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТО