ua en ru
Чт, 19 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

"Укрзализныця" добавила еще один поезд на Рождество и Новый год: когда и куда

Киев и Львов, Четверг 19 декабря 2024 11:05
UA EN RU
"Укрзализныця" добавила еще один поезд на Рождество и Новый год: когда и куда Фото: "Укрзализныця" назначит дополнительный поезд (Getty Images)
Автор: Катерина Творожникова

"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд на период рождественско-новогодних праздников. Речь идет об экспрессе из Киева во Львов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

Поезд №777/778, сообщением Киев-Львов, будет курсировать 24, 25 и 27 декабря 2024 года. А также, 2 и 8 января 2025 года. В частности, поезд будет отправляться из Киева в 06:51 и прибывать во Львов в 20:10.

В обратном направлении, из Львова, поезд будет отправляться в те же даты в 14:10 и прибывать в Киев в 20:10. Отмечается, что на маршруте будет курсировать двухэтажный электропоезд Skoda.

Билеты на дополнительный экспресс уже можно приобрести онлайн: в приложении "Укрзализныци", на официальном сайте или в чат-ботах. А также, офлайн - в кассах вокзалов.

Ранее мы писали о еще 6 дополнительных поездах на Рождественские и Новогодние праздники. "Укрзализныця" В частности, 6 рейсов из Киева и 1 - из Одессы во Львов.

Читайте также, 21 декабря вернется праздничный "Полярный экспресс". Он откроет зимний сезон на Киевской детской железной дороге.

21 декабря в 15:30 с первого пути Сырецкого парка отправится праздничный фирменный "Полярный экспресс". Поезда будут курсировать в декабре 2024 года, январе и 1, 2 февраля нового 2025 года. Билеты можно будет приобрести в билетных кассах или чат-ботах "Укрзализныци". Отмечается, что продажа билетов в чат-ботах стартует за 20 дней до даты поездки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця
NEWS
Комбинированная атака: как Украине удалось поразить крупный НПЗ под Ростовом
Комбинированная атака: как Украине удалось поразить крупный НПЗ под Ростовом
DAILY
США давят, Украина против. Дойдет ли до мобилизации с 18 лет и есть ли в этом смысл
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина США давят, Украина против. Дойдет ли до мобилизации с 18 лет и есть ли в этом смысл