"Укрзализныця" добавила еще один поезд на Рождество и Новый год: когда и куда

"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд на период рождественско-новогодних праздников. Речь идет об экспрессе из Киева во Львов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

Поезд №777/778, сообщением Киев-Львов, будет курсировать 24, 25 и 27 декабря 2024 года. А также, 2 и 8 января 2025 года. В частности, поезд будет отправляться из Киева в 06:51 и прибывать во Львов в 20:10.

В обратном направлении, из Львова, поезд будет отправляться в те же даты в 14:10 и прибывать в Киев в 20:10. Отмечается, что на маршруте будет курсировать двухэтажный электропоезд Skoda.

Билеты на дополнительный экспресс уже можно приобрести онлайн: в приложении "Укрзализныци", на официальном сайте или в чат-ботах. А также, офлайн - в кассах вокзалов.