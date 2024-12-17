"Укрзализныця" добавила 6 дополнительных поездов на Рождественские и Новогодние праздники
"Укрзализныця" назначила 6 дополнительных рейсов, в основном на западном направлении, в связи с грядущими праздниками. Перевозчик надеется, что украинцы доберутся до близких на праздники как можно быстрее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".
"Делаем все возможное, чтобы вы могли безопасно и удобно добраться до родных, чтобы наши защитники вернулись в теплые объятия своих близких, а дети могли насладиться беззаботными каникулами", - отметили в компании.
Там опубликовали следующий график отправления поездов:
- поезд №159/160 Киев - Трускавец. Отправление из Киева и Трускавца: 23, 24, 30, 31 декабря 2024 года.
- поезд №291/292 Киев - Львов. Отправление из Киева и Львова: 20, 21, 22, 27, 28, 29 декабря 2024 года, а также 3, 4, 5 января 2025 года.
- поезд №168/167 Одесса - Львов. Отправление из Одессы и Львова: 21, 22, 23, 28, 29, 30 декабря 2024 года и 4, 5, 11, 12 января 2025 года.
- поезд №265/266 Киев - Одесса. Отправление из Киева и Одессы: 20, 21, 22, 27, 28, 29 декабря 2024 года, а также 5 и 12 января 2025 года.
- поезд №249/250 Киев - Черновцы. Отправление из Киева: 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря 2024 года и 1, 3, 5, 7, 9, 11 января 2025 года.
- поезд №235/236 Киев - Ужгород. Отправление из Киева: 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря 2024 года и 1, 3, 5, 7, 9, 11 января 2025 года.
Также там напомнили, что билеты можно приобрести через мобильное приложение, на сайте или в билетных кассах.
Напомним, что 15 декабря на "Укрзализныце" стартовал новый график железнодорожного движения на 2024-2025 годы. Изменения касаются не только поездов, курсирующих по территории страны, но и международных. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.
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