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"Укрзализныця" добавила 6 дополнительных поездов на Рождественские и Новогодние праздники

Украина, Вторник 17 декабря 2024 02:17
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"Укрзализныця" добавила 6 дополнительных поездов на Рождественские и Новогодние праздники Фото: "Укрзализныця" увеличивает количество поездов в связи с новогодними праздниками (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

"Укрзализныця" назначила 6 дополнительных рейсов, в основном на западном направлении, в связи с грядущими праздниками. Перевозчик надеется, что украинцы доберутся до близких на праздники как можно быстрее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

"Делаем все возможное, чтобы вы могли безопасно и удобно добраться до родных, чтобы наши защитники вернулись в теплые объятия своих близких, а дети могли насладиться беззаботными каникулами", - отметили в компании.

Там опубликовали следующий график отправления поездов:

  • поезд №159/160 Киев - Трускавец. Отправление из Киева и Трускавца: 23, 24, 30, 31 декабря 2024 года.
  • поезд №291/292 Киев - Львов. Отправление из Киева и Львова: 20, 21, 22, 27, 28, 29 декабря 2024 года, а также 3, 4, 5 января 2025 года.
  • поезд №168/167 Одесса - Львов. Отправление из Одессы и Львова: 21, 22, 23, 28, 29, 30 декабря 2024 года и 4, 5, 11, 12 января 2025 года.
  • поезд №265/266 Киев - Одесса. Отправление из Киева и Одессы: 20, 21, 22, 27, 28, 29 декабря 2024 года, а также 5 и 12 января 2025 года.
  • поезд №249/250 Киев - Черновцы. Отправление из Киева: 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря 2024 года и 1, 3, 5, 7, 9, 11 января 2025 года.
  • поезд №235/236 Киев - Ужгород. Отправление из Киева: 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря 2024 года и 1, 3, 5, 7, 9, 11 января 2025 года.

Также там напомнили, что билеты можно приобрести через мобильное приложение, на сайте или в билетных кассах.

Напомним, что 15 декабря на "Укрзализныце" стартовал новый график железнодорожного движения на 2024-2025 годы. Изменения касаются не только поездов, курсирующих по территории страны, но и международных. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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Укрзализныця
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