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"Укрзалізниця" додала ще один поїзд на Різдво та Новий рік: коли та куди

Київ та Львів, Четвер 19 грудня 2024 11:05
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"Укрзалізниця" додала ще один поїзд на Різдво та Новий рік: коли та куди Фото: "Укрзалізниця" призначить додатковий поїзд (Getty Images)
Автор: Катерина Творожнікова

"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд на період різдвяно-новорічних свят. Мова йде про експрес з Києва до Львова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

Поїзд №777/778, сполученням Київ-Львів, курсуватиме 24, 25 та 27 грудня 2024 року. А також, 2 та 8 січня 2025 року. Зокрема, потяг відправлятиметься з Києва о 06:51 та прибуватиме до Львова о 20:10.

У зворотному напрямку, зі Львова, поїзд відправлятиметься в ті ж дати о 14:10 та прибуватиме до Києва о 20:10. Зазначається, що на маршруті курсуватиме двоповерховий електропоїзд Skoda.

Квитки на додатковий експрес вже можна придбати онлайн: в застосунку "Укрзалізниці", на офіційному сайті чи у чат-ботах. А також, офлайн - у касах вокзалів.

Раніше ми писали про ще 6 додаткових поїздів на Різдвяні та Новорічні свята. "Укрзалізниця" Зокрема, 6 рейсів з Києва та 1 - з Одеси до Львова.

Читайте також, 21 грудня повернеться святковий "Полярний експрес". Він відкриє зимовий сезон на Київській дитячій залізниці.

21 грудня о 15:30 з першої колії Сирецького парку вирушить святковий фірмовий "Полярний експрес". Поїзди курсуватимуть у грудні 2024 року, січні та 1, 2 лютого нового 2025 року. Квитки можна буде придбати у квиткових касах або чат-ботах "Укрзалізниці". Зазначається, що продаж квитків у чат-ботах стартує за 20 днів до дати поїздки.

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