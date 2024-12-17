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"Полярный экспресс" на Киевской детской железной дороге возвращается: график движения поездов

Киев, Вторник 17 декабря 2024 12:56
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"Полярный экспресс" на Киевской детской железной дороге возвращается: график движения поездов Фото: зимние поездки на детской железной дороге Киева (facebook.com.Ukrzaliznytsia)
Автор: Владислава Ткаченко

В субботу, 21 декабря, в Киеве стартует праздничный "Полярный экспресс", который откроет зимний сезон на Киевской детской железной дороге. Праздничный поезд будет ждать маленьких пассажиров и их родителей в Сырецком парке столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

"Полярный экспресс" стартует в Киеве: когда отправится праздничный поезд для детей

21 декабря в 15:30 с первого пути Сырецкого парка в Киеве отправится праздничный "Полярный экспресс". Это событие ознаменует официальный старт зимнего сезона движения поездов на Киевской детской железной дороге.

График движения

Поезда будут курсировать в такие даты:

  • Декабрь: 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29;
  • Январь: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 25, 26;
  • Февраль: 1, 2.

Время работы:

  • Четверг, пятница (во время зимних школьных каникул): с 11:00 до 17:10;
  • Суббота, воскресенье: с 10:30 до 18:50.

Где приобрести билеты

Билеты на "Полярный экспресс" можно приобрести:

  • в билетных кассах Киевской детской железной дороги;
  • через чат-боты "Укрзализныци".

Продажа билетов в чат-ботах открывается за 20 дней до даты поездки.

Напомним, что "Укрзализныця" запустила новый детский купейный вагон в составе поезда, курсирующего по маршруту Харьков - Ужгород. Такие вагоны приспособлены для детей от 0 до 8 лет и их родителей.

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