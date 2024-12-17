"Полярный экспресс" на Киевской детской железной дороге возвращается: график движения поездов
В субботу, 21 декабря, в Киеве стартует праздничный "Полярный экспресс", который откроет зимний сезон на Киевской детской железной дороге. Праздничный поезд будет ждать маленьких пассажиров и их родителей в Сырецком парке столицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".
"Полярный экспресс" стартует в Киеве: когда отправится праздничный поезд для детей
21 декабря в 15:30 с первого пути Сырецкого парка в Киеве отправится праздничный "Полярный экспресс". Это событие ознаменует официальный старт зимнего сезона движения поездов на Киевской детской железной дороге.
График движения
Поезда будут курсировать в такие даты:
- Декабрь: 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29;
- Январь: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 25, 26;
- Февраль: 1, 2.
Время работы:
- Четверг, пятница (во время зимних школьных каникул): с 11:00 до 17:10;
- Суббота, воскресенье: с 10:30 до 18:50.
Где приобрести билеты
Билеты на "Полярный экспресс" можно приобрести:
- в билетных кассах Киевской детской железной дороги;
- через чат-боты "Укрзализныци".
Продажа билетов в чат-ботах открывается за 20 дней до даты поездки.
Напомним, что "Укрзализныця" запустила новый детский купейный вагон в составе поезда, курсирующего по маршруту Харьков - Ужгород. Такие вагоны приспособлены для детей от 0 до 8 лет и их родителей.