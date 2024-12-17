"Полярный экспресс" на Киевской детской железной дороге возвращается: график движения поездов

В субботу, 21 декабря, в Киеве стартует праздничный "Полярный экспресс", который откроет зимний сезон на Киевской детской железной дороге. Праздничный поезд будет ждать маленьких пассажиров и их родителей в Сырецком парке столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

"Полярный экспресс" стартует в Киеве: когда отправится праздничный поезд для детей 21 декабря в 15:30 с первого пути Сырецкого парка в Киеве отправится праздничный "Полярный экспресс". Это событие ознаменует официальный старт зимнего сезона движения поездов на Киевской детской железной дороге. График движения Поезда будут курсировать в такие даты: Декабрь : 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29;

: 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29; Январь : 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 25, 26;

: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 25, 26; Февраль: 1, 2. Время работы: Четверг, пятница (во время зимних школьных каникул): с 11:00 до 17:10;

(во время зимних школьных каникул): с 11:00 до 17:10; Суббота, воскресенье: с 10:30 до 18:50. Где приобрести билеты Билеты на "Полярный экспресс" можно приобрести: в билетных кассах Киевской детской железной дороги ;

; через чат-боты "Укрзализныци". Продажа билетов в чат-ботах открывается за 20 дней до даты поездки.