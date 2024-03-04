УЗ анонсировала новый маршрут: в какие города

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Укрзализныци.

УЗ назначит дополнительный поезд из Киева во Львов.

Рейс №741/742 отправится со столицы в 14:58 и приедет во Львов в 20:56.

Обратно в Киев поезд отправится в 08:05 и приедет в 14:10.

"Билеты уже в приложении, поэтому самое время планировать поездку", - отметили в УЗ.

Новые маршруты поездов УЗ

Ранее мы писали, что УЗ запустила рейс из Харькова в Ивано-Франковскую область.

К слову, со 2 марта УЗ запустила поезд между Харьковом и Днепром.

Также, с начала года, УЗ анонсировала запуск 14 новых маршрутов, а также улучшение 19 рейсов.