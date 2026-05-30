В "Укрзализныце" рассказали, сколько пассажирских вагонов будут с кондиционерами летом

06:30 30.05.2026 Сб
2 мин
УЗ модернизировала вагоны к лету
aimg Юлия Маловичко
Фото: поезд УЗ (Укрзализныця Facebook)

К летнему сезону "Укрзализныця" подготовила более тысячи пассажирских вагонов, оборудованных кондиционерами. Сейчас системами охлаждения оснащены более 70% вагонов, которые выходят в рейсы.

Как отметили в компании, в течение весны во всех вагонных депо продолжались плановые работы по подготовке подвижного состава к повышению температуры. В частности, специалисты проводили поэтапную проверку систем кондиционирования, выполняли дозаправку хладагентом, а также дооборудовали более 30 вагонов, которые ранее не были оснащены кондиционерами.

Кроме того, в 59 вагонах установили аккумуляторные батареи повышенной емкости, что должно улучшить стабильность работы бортовых систем во время поездок.

У перевозчика сообщили, что к летнему сезону уже полностью подготовлено 933 спальных вагона и еще 100 вагонов скоростных поездов.

"В целом уже полностью подготовлены к лету 933 спальных вагона и 100 вагонов скоростных поездов. Это означает, что 71% вагонов, которые сегодня выходят в рейс, являются кондиционированными", - отметили в "Укрзализныце".

В компании также напомнили пассажирам, что вагоны с кондиционерами имеют специальную маркировку в виде отметки "снежинка". Она отображается как в мобильном приложении перевозчика, так и на сайте при покупке билетов.

В то же время в "Укрзализныце" призвали внимательно планировать путешествия в летний период. Там объяснили, что из-за дефицита подвижного состава обеспечить пиковый сезонный спрос исключительно модернизированными вагонами с кондиционированием пока невозможно

