В "Укрзализныце" напомнили украинцам как лучше добраться до Польши

В компании напомнили, что добраться до Хелма можно следующими рейсами:

№93/94 Харьков – Хелм (через Киев). Отправка поезда из Харькова – в 14:07, прибытие в Хелм – в 12:14;

№23/24 Киев – Хелм. Поезд отправляется из Киева в 22:30 и прибывает в Хелм в 12:14.

А вот поезд №19/20 Киев – Хелм был предназначен для того, чтобы расширить возможности украинцев удобно добираться до Варшавы. Он отправляется из Киева в 18:14 и прибывает в Хелм в 05:00.

"Пассажиры, которые планируют дальше двигаться в Варшаву, могут отдыхать в вагонах до 06:30 утра, а после удобно пересесть на польский поезд ИС21010, который отправляется в 07:00 и прибывает в Варшаву в 10:12", - сказано в сообщении .

"Укрзализныця" напомнила, что билеты на все рейсы доступны для приобретения в приложении, в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов. А вот билеты на польский поезд, которым пассажиры рейса №19/20 будут добираться до Варшавы, можно приобрести либо заранее онлайн в приложении польской железной дороги или прямо на месте – у перронного кассира. Рассчитаться за билет можно либо наличными (в злотых), либо картой любого банка.