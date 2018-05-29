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Інтерв'ю

"Укртранснафта" повністю вивезла свою нафту з території заводу Коломойського

НовиниЕнергетика    29.05.2018 - 15:48
Фото: нафтовий резервуар "Укртранснафти" (twitter.com_MINECONOM)
Фото: нафтовий резервуар "Укртранснафти" (twitter.com_MINECONOM)

Паливо вивезено в рамках мирової угоди з "Укртатнафтою"

АТ "Укртранснафта" завершило процес вивозу належної їй нафти Urals з території Кременчуцького НПЗ (кінцевий бенефіціар український бізнесмен Ігор Коломойський)в рамках виконання мирової угоди з ПАТ "Укртатнафта". Про це повідомляє видання enkorr.

Як повідомляється, інформацію про вивезення палива підтвердив перший заступник генерального директора "Укртранснафти" Андрій Пасішник.

"Вивезення нафти тривав з 9 лютого по 26 травня. Всього було перевезено 120 тис. тонн, інший обсяг у другій половині 2017 року був проданий на відкритих біржових торгах. Нафта перевозилася залізничними цистернами з території НПЗ на станцію "Броди" для повернення в систему магістральних нафтопроводів.

Нагадаємо, в лютому компанії "Укртранснафта" і "Укртатнафта" уклали мирову угоду по трехлетниму спору щодо вартості зберігання та умов повернення технологічної нафти, яка знаходиться на Кременчуцькому НПЗ з весни 2014 року.

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Теги публікації: Укртранснафта, Укртатнафта, Спор  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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