"Укртранснафта" повністю вивезла свою нафту з території заводу Коломойського

Паливо вивезено в рамках мирової угоди з "Укртатнафтою"

АТ "Укртранснафта" завершило процес вивозу належної їй нафти Urals з території Кременчуцького НПЗ (кінцевий бенефіціар український бізнесмен Ігор Коломойський)в рамках виконання мирової угоди з ПАТ "Укртатнафта". Про це повідомляє видання enkorr.

Як повідомляється, інформацію про вивезення палива підтвердив перший заступник генерального директора "Укртранснафти" Андрій Пасішник.

"Вивезення нафти тривав з 9 лютого по 26 травня. Всього було перевезено 120 тис. тонн, інший обсяг у другій половині 2017 року був проданий на відкритих біржових торгах. Нафта перевозилася залізничними цистернами з території НПЗ на станцію "Броди" для повернення в систему магістральних нафтопроводів.

Нагадаємо, в лютому компанії "Укртранснафта" і "Укртатнафта" уклали мирову угоду по трехлетниму спору щодо вартості зберігання та умов повернення технологічної нафти, яка знаходиться на Кременчуцькому НПЗ з весни 2014 року.